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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.05.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar negatif seyrini sürdürüyor

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Küresel piyasalar negatif seyrini sürdürüyor

Küresel piyasalar, ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrini sürdürürken, ABD ile İran arasında artan gerilim de gündemin odağına yerleşti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çinli yetkililerin müzakere için ABD'ye gelmesinin hemen öncesinde yaptığı açıklamalar piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oldu. Trump, geçen hafta yaptığı "Çin tarafı müzakereleri yavaşlatıyor" açıklamasından sonra, dün akşam da Çinli yetkilileri "ticaret
anlaşmasını bozmakla" suçladı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He'nin bugün ABD'de görüşmelere başlaması bekleniyor.

Ticaret müzakereleri piyasaların gündemini meşgul ederken, ABD ile İran arasında artan gerilim de yatırımcıların odağına yerleşti. Trump, dün akşam İran'ın demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yaptırım getiren başkanlık kararına imza attı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün özellikle petrol ve uluslararası bankacılık konularında İran'ın çıkarlarını koruyacak adımların atılmaması durumunda "uranyum zenginleştirme çalışmalarına getirilen yüzde 3,67 zenginleştirme sınırını tanımayacaklarını ve Arak Ağır Su Reaktörü'nün modernizasyonuna başlayacaklarını" söylemişti.

ABD borsaları kapandıktan sonra gelen açıklamalar ile bugün Asya piyasaları satış ağırlıklı bir seyir izlerken, vadeli işlemlerde ABD endeks kontratları da yaklaşık yüzde 0,5 azalışla işlem görüyor.

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve artan jeopolitik gerilimin bilanço sezonu sonrasında beklenti konusunda zayıflayan ABD borsalarını negatif etkilemeye devam edebileceğini belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi günü yatay tamamlarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Trump'ın açıklamaları öncesinde kapanan borsalarda yükselişler görüldü. Almanya'da açıklanan sanayi üretim verisinin inşaat ve imalat sektörü üretimindeki artışın etkisiyle martta bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükselmesi sonrası DAX endeksi yüzde 0,72, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Bugün Çin'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 2,5 ile beklentiler doğrultusunda artarken, Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,9 artışla tahminleri aştı. Kapanışa yakın azalan küresel risk iştahı ile Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da düşüşün ve döviz kurlarının yükseliş eğiliminin sürdüğü görüldü. BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,32 azalışla 90.272 puandan günü tamamlarken, dolar/TL, yüzde 0,52 artışla 6,1831'den kapandı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1710 seviyesine geriledi.

Analistler, BIST 100 endeksinde 89.900 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu belirterek, dün bu seviyeden gelen tepki alımlarının devam edip etmeyeceğinin kısa ve orta vadeli yön açısından önemli olacağını, olası yükselişlerde 93.400'ün direnç konumuna gelebileceğini söyledi.

Bugün ABD ile Çinli yetkililer arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeler ve Trump'ın açıklamaları sonrası İran'dan gelebilecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve ABD'nin dış ticaret verilerinin de izlenmesi gerektiğini kaydetti. 

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