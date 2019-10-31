Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKüresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor
GeriEkonomi Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
31.10.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor

Dolar/TL dün 5,70-5,78 bandında dalgalı bir seyir izleyerek günü 5,7286'dan kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7120'den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faiz indirimine devam etmesi sonrası dünya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de Fed'in beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,50-1,75 bandına çekmesi, 3’üncü çeyrek büyümesinin yüzde 1,9 ile beklentileri aşması ve açıklanan şirket bilançolarının tahminlerden iyi gelmesi ile New York borsasında rekorlar kırıldı. S&P 500 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 3.047 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 yükseliş kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında faiz oranlarının düşürülmesinin devam eden risklere karşı garanti sağlayacağını belirterek, "Fed, mevcut politika duruşunun muhtemel uygunluğunu sürdüreceğini düşünüyor." ifadesini kullandı. Powell, Brexit ve ticaret konusundaki risklerin devam etmekle birlikte azaldığını kaydederek, enflasyonda ciddi artış tehlikesi görmediklerini ve yüzde 2'ye yükselmesini beklediklerini kaydetti.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının, ekonomik görünümde, ya da var olan risklerde çok önemli bir değişiklik olmaması durumunda gelecek toplantılarda faiz değişikliği yapılmayacağına işaret ettiğini bildirdi.

Öte yandan ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydeden analistler, Brexit ve ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin beklentileri şekillendireceğini söyledi.

Fed'in ardından bugün kararları açıklanan Japonya Merkez Bankası toplantısında ise faizlerde değişiklik yapılmazken, karar metninde faizlerin çok düşük seviyede olacağına ilişkin “2020 yılının bahar aylarına kadar” yönlendirmesi kaldırıldı. BoJ'un karar metni güvercin duruşun uzun bir süre daha devam edeceğine işaret etmesiyle, Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kazandı. Çin'de düşüş kaydederek daralmaya işaret eden imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi sonrası Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesi ve İngiltere'de erken seçim kararı almasının ardından piyasaların iç dinamiklere döndüğü görülüyor. Dün Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin düşüş eğilimini sürdürmesi sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 yükseldi.

Yurt içinde, ABD ile diplomatik ilişkilerin tekrar gerilmesi sonrası dün güne düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da, yüzde 1,15 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 98.692 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 5,70-5,78 bandında dalgalı bir seyir izleyerek günü 5,7286'dan kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7120'den işlem görüyor.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci politikaları, yurt içinde faizlerin düşüş eğilimini sürdürmesi ve yükselen ekonomik güven endeksi ile Türk lirası varlıkların değerlenmeye devam edebileceğini belirterek, ABD ile diplomatik ilişkiler nedeniyle oluşan baskının uzun sürmesini beklemediklerini dile getirdi. Azalan jeopolitik risklerden en fazla fayda sağlayacak varlıkların başında Türk lirası varlıkların geldiğine değinen analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın son enflasyon raporunun takip edileceğini söyledi.

Analistler, veri gündeminin de yoğun olduğuna değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,70'in kırılması durumunda 5,66 seviyesinin gündeme gelebileceğini tahmin etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle