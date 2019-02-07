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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.02.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar BoE'ye odaklandı

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Küresel piyasalar BoE'ye odaklandı

Piyasalar İngiltere Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda.

Küresel piyasalarda dün negatif bir seyir izlenmesinin ardından yatırımcılar bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına odaklandı.

ABD'de dün açıklanan dış ticaret açığının beklentilerin altında kalması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin pozitif söylemlerine karşın pay piyasalarında düşüşler görüldü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. 

Dün akşam bir konuşma yapan Fed Başkanı Powell, ekonominin beklentileri doğrultusunda, iyi yönde ilerlediğini belirterek, enflasyonun hedefe yakın, istihdam piyasasının güçlü olduğunu dile getirdi. Powell'ın açıklamaları sonra dolar endeksinin yükseliş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti. Dün yüzde 0,31 artışla 96,4'e çıkan dolar endeksi, böylece yükselişini üst üste 5'inci işlem gününe taşıdı. 
Avrupa tarafında, Brexit gelişmelerinin gölgesinde bugün açıklanacak BoE'nin faiz kararı takip edilecek. BoE'nin para politikasında değişikliğe gitmesi beklenmezken, büyüme ve enflasyona ilişkin güncellenecek beklentileri ve Brexit sürecine ilişkin verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. 

Dün Almanya'da açıklanan fabrika siparişleri verisinin beklentilerin altında kalması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,38, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Analistler, bugün ayrıca İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Brüksel'de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile yapacağı görüşmelerden çıkacak haberlerin de izlenmesi gerektiğini ifade etti. 

Bugün Çin ve Hong Kong piyasalarında yeni yıl tatilinin devam etmesi nedeniyle açık olan Asya piyasalarında düşük işlem hacimli bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti. Hindistan'da ise merkez bankasının faiz kararı öncesinde yükseliş eğilimini sürdüren Sensex endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 37.083 puan seviyesinde bulunuyor. 
Yurt içinde, BIST 100 endeksinin hafta başından bu yana içinde bulunduğu dar bant içindeki dalgalı seyrini devam ettirdiği görüldü. Endeks, günü yüzde 0,13 artışla 102.584 puandan tamamlarken, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 5,2158'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2290 seviyesinde işlem görüyor. 
Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise BoE ve Hindistan Merkez Bankası'nın kararları ile açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti. 
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 
10.00 Almanya, aralık ayı sanayi üretimi 
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri 
15.00 İngiltere, BoE faiz kararı 
16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları 
17.30 Türkiye, ocak ayı Hazine nakit dengesi 

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