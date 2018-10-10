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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.10.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

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Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasaların karışık görünümünü dün de sürdürmesinin ardından bugün ve yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

ULUSLARARASI Para Fonu’nun (IMF), küresel ekonomiye yönelik büyüme beklentilerini yükselen riskler nedeniyle aşağı çekmesinin yanı sıra ABD ekonomisinin tam istihdamı aştığını belirterek "ülkede enflasyonun ani şekilde artmasının finansal piyasalar için risk oluşturduğu" ifadelerini kullanmasının ardından dün pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.       

New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,21 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 yükseliş kaydetti. Analistler, bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yarın da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının da izlenmesi gerektiğini kaydetti.       

Avrupa tarafında, Alman Ekonomi Enstitüsü'nün araştırmasında, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının özellikle Alman şirketlerini önemli ölçüde olumsuz etkileyeceği değerlendirmesine yer verilmesine karşın hisse senetleri piyasasında pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksinin yüzde 0,25, Fransa'da CAC 40 endeksinin yüzde 0,35 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksinin yüzde 0,06 değer kazandığı günde, avro/dolar paritesi 1,15'in hemen üzerinde dengelendi.       

Bugün Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişlerinin ağustosta yüzde 6,8 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay bir seyir izliyor.       

Yurt içinde, dün açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, pay piyasalarının yükseliş eğilimini destekledi. BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,67 değer kazanarak günü 96.732 puandan tamamlarken, yüzde 0,14 azalışla 6,1020'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0798'e kadar geriledi.       

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ÜFE başta olmak üzere açıklanacak veriler ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.500 seviyesinin direnç, 95.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.       

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