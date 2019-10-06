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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Küresel bir güç oluşturuyoruz’

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‘Küresel bir güç oluşturuyoruz’

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Türk İş ve Yatırım Birinci Forumu Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirildi. Türk Keneşi ve Özbekistan Hükümeti işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu’na Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan’dan 600’dan fazla iş adamı ve yetkili katıldı.

Forumun açılışında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Ekim 2019’da Bakü’de düzenlenecek zirvede, Özbekistan’ın Türk Keneşi’ne üye olacağını kaydederek Türk dünyasının iş adamları olarak, bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Bizler 6 farklı ülkesi olan tek milletiz. 1,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 560 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ve 160 milyonluk nüfusa sahibiz. Yani bir araya gelince, küresel bir güç haline geliriz” dedi. Bu ülkeler arasındaki toplam ticaret hacminin 9 milyar doları oluşturduğunu ve bunun mevcut potansiyelin çok altında olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, bu rakamları artırmanın yine kendi ellerinde olduğunu ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile bu rakamların hızla artacağına inandığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Türk Konseyi üyesi ülkelerde yaklaşık 15 milyar dolarlık toplam yatırımının bulunduğunu, bu ülkelerin Türkiye’deki toplam yatırımlarının ise 8 milyar doları oluşturduğunu dile getirdi ve rakamların daha da artırılması gerektiğini belirtti.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Cemşid Koçkarov, ülkedeki yapısal ve ekonomik alanlarda geniş kapsamlı reformlar yapılmakta olduğunu, ülkede iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini anımsatarak, bunun sonucunda 2018 yılında Özbekistan’daki yabancı yatırım hacminin yüzde 22 arttığını, yabancı sermayeli işletme sayısının ise 3 kat artarak 8 bine ulaştığını belirtti. Koçkarov, geçen sene Özbekistan’ın dış ticaret hacminin bir önceki yıla nazaran yüzde 22 artarak 34 milyar dolara ulaştığını vurguladı. Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de Özbekistan’ın Türk Konseyi’ne üye olmasının önemini vurguladı.

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