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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.08.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı, züccaciye satışlarını hareketlendirdi

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Kurban Bayramı, züccaciye satışlarını hareketlendirdi

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, "Kurban Bayramı döneminde pişirme gruplarının, küçük elektrikli ev aletlerinin, kıyma makinelerinin ve kesici aletlerin satışında yüzde 15-20 civarında artış yaşandı. Züccaciyede 7 milyar dolar üretim hacminin 5 yıl içinde 10 milyar dolara yükselmesini hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Kurban Bayramı kapsamında züccaciyede hareketli günler geçirildiğini, pişirme gruplarının, kıyma makinelerinin, küçük elektrikli ev aletlerinin ve kesici aletlerin satışında yüzde 15-20 civarında artış yaşandığını bildirdi.

Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dış ticaret fazlası veren ender sektörlerinden olan ve yılı 5,5 milyar dolarlık ihracatla kapatmaya hazırlanan züccaciye sektörünün, Kurban Bayramı dolayısıyla hareketli günler geçirdiğini aktardı. Küçük elektrikli ev aletlerinde Kasım 2018'de başlayıp haziran ayına kadar süren sıfır ÖTV uygulamasının satışları yüzde 25 artırdığını anımsatan Öksüz, şimdi ise Kurban Bayramı'nın züccaciye sektörünü hareketlendirdiğini kaydetti.

Öksüz, "Kurban Bayramı'nda mutfak gereçlerine daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Bıçak, tencere, tava, porselen, kesme tahtası, saklama kapları gibi tüm ürünlerin satışı artıyor. Özellikle pişirme grupları, kesici aletler, saklama/taşıma kapları, kıyma makinesi gibi ürünlerin satışlarında yüzde 15-20 civarında artış yaşandı. ÖTV'nin sıfırlanması uygulamasının sona ermesinde sonra bayram sektörümüzü tekrar canlandırdı." ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM HACMİNİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"
Öksüz, yıllık üretim hacmi 7 milyar dolar, yurt içi büyüklüğü ise 10 milyar dolar olan züccaciye sektörünün, bir milyon civarında istihdam oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2018'i 4,7 milyar dolar ihracatla kapatan sektör, dış satışın yüzde 50'sini Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi. İhracatta her yıl yaklaşık yüzde 20 büyüme performansı kaydediyoruz. Ülkemiz, ihracatta Çin, Almanya, İtalya, Meksika ve ABD'den sonra 6. sırada yer almaktadır. 5 yıl içindeki hedefimiz Meksika'nın önüne geçip dünya 4. olmaktır. Züccaciyede KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi ve ÖTV muafiyetiyle sektörümüzün genel büyüklüğü 10 milyar dolardan 11,5 milyar dolara rahatlıkla çıkabilir. 7 milyar dolar üretim hacminin 5 yıl içinde 10 milyar dolara yükselmesini hedefliyoruz."

Öksüz, sektörün perakende ayağında markalaşarak başarılı işlere imza attığını kaydederek, ülke genelindeki AVM'lerde binden ’den fazla züccaciye mağazası bulunduğunu bildirdi. 

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