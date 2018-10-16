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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
DHA
16.10.2018 - 16:21, Son GÃ¼ncelleme:

â€˜Kurallara uymayan taksiciyi ÅŸikayet edinâ€™

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â€˜Kurallara uymayan taksiciyi ÅŸikayet edinâ€™

Sabiha GÃ¶kÃ§en HavaalanÄ± TaÅŸÄ±ma ve Ä°ÅŸletme Kooperatifi (SAWKOOP) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ahmet Ã‡avuÅŸ, vatandaÅŸlarÄ±n kÄ±sa mesafe, Ã§ok uzun mesafe, olumsuz hava koÅŸullarÄ±nda ya da Ã¶deme konusunda sorun Ã§Ä±karan taksi ÅŸofÃ¶rlerini ÅŸikayet etmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°STANBUL ValiliÄŸi il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde faaliyet gÃ¶steren ticari taksilerle ilgili alÄ±nmÄ±ÅŸ olan yeni tedbirleri aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bu kapsamda ticari taksilerde seyahat eden vatandaÅŸlarÄ±n gÃ¼venilir hizmet almalarÄ±nÄ± saÄŸlamak, yaÅŸanabilecek sorunlarÄ± en aza indirmenin hedeflendiÄŸi yeni bir dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±. KÄ±sa mesafe, Ã§ok uzun mesafe, olumsuz hava koÅŸullarÄ±nda veya trafiÄŸin yoÄŸun olduÄŸu saatlerde yolcu almayan, Ã¶deme konusunda sorun Ã§Ä±karan ya da Ã¶zellikle yabancÄ± turistlerin ulaÅŸÄ±m gÃ¼zergahÄ±nÄ± uzatarak fazla Ã¼cret alan taksicilerle ilgili cezai yaptÄ±rÄ±mlar yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyuldu.

Ahmet Ã‡avuÅŸ, konuyla ilgili deÄŸerlendirmesinde ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu konuda halkÄ±mÄ±zÄ±n duyarlÄ± olmasÄ± gerekir. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n bu kadar bÃ¼yÃ¼mesinin en bÃ¼yÃ¼k nedenlerden bir tanesi halkÄ±mÄ±zÄ±n bu konularla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± zaman ilgili yerlere ÅŸikayet etmemesidir. Mutlaka bu ÅŸekilde uygulama yapan ticari taksiciler hakkÄ±nda gerekli mercilere ÅŸikÆ’yetlerde bulunmalarÄ± gerekir ki Ã§Ã¶zÃ¼m noktasÄ±na ulaÅŸÄ±lsÄ±n. Herhangi birisi ÅŸikÃ¢yette bulunmazsa yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirmez ise o zaman Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retilmez. Bu zamana kadar sÄ±kÄ±ntÄ±larda halkÄ±mÄ±zÄ±n duyarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da etkili olmuÅŸtur. Yeni kararnamenin iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ama sadece tek bir konu ile ilgili deÄŸil, ticari taksilerin tÃ¼m boyutlarÄ± ile masaya yatÄ±rÄ±lÄ±p tÃ¼m sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±yla ilgili bir Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retilmesi gerekir. Åžu anki karar Ã§ok gÃ¼zeldir. Cezai iÅŸlemlerin uygulanmasÄ± gÃ¼zeldir. Ama bu tek baÅŸÄ±na yetersizdir.

BÄ°Z Ä°HRAÃ‡ EDÄ°YORUZ

KÄ±sa mesafe konusunda gelen ÅŸikÃ¢yetlerde yolcunun ÅŸikayetinin direkt kabul edilip ÅŸofÃ¶rÃ¼n ihraÃ§ edildiÄŸini belirten Ahmet Ã‡avuÅŸ, Belediyenin ÅŸu anda taksicilere vermiÅŸ olduÄŸu bir Ã§alÄ±ÅŸma kartÄ± var. Bu kartÄ± olmayan kiÅŸi araÃ§larda Ã§alÄ±ÅŸamÄ±yor. Ama bu kartÄ± her Ã¶nÃ¼ne gelene vermemesi gerekiyor. Ã–zellikle GBT sorgulamasÄ± yapmasÄ± lazÄ±m. EÄŸitim vermesi lazÄ±m. EÄŸitimde baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± halinde bu kartÄ± vermesi lazÄ±m. Bu kartÄ± verdiÄŸi kiÅŸiler hakkÄ±nda ÅŸikÃ¢yet geldiÄŸi zaman gerekirse bu kartÄ±n iptal edilip bir daha ÅŸofÃ¶r yapÄ±lmamasÄ± gerekir. diye konuÅŸtu.

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