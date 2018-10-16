â€˜Kurallara uymayan taksiciyi ÅŸikayet edinâ€™

Ä°STANBUL ValiliÄŸi il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde faaliyet gÃ¶steren ticari taksilerle ilgili alÄ±nmÄ±ÅŸ olan yeni tedbirleri aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bu kapsamda ticari taksilerde seyahat eden vatandaÅŸlarÄ±n gÃ¼venilir hizmet almalarÄ±nÄ± saÄŸlamak, yaÅŸanabilecek sorunlarÄ± en aza indirmenin hedeflendiÄŸi yeni bir dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±. KÄ±sa mesafe, Ã§ok uzun mesafe, olumsuz hava koÅŸullarÄ±nda veya trafiÄŸin yoÄŸun olduÄŸu saatlerde yolcu almayan, Ã¶deme konusunda sorun Ã§Ä±karan ya da Ã¶zellikle yabancÄ± turistlerin ulaÅŸÄ±m gÃ¼zergahÄ±nÄ± uzatarak fazla Ã¼cret alan taksicilerle ilgili cezai yaptÄ±rÄ±mlar yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyuldu.

Ahmet Ã‡avuÅŸ, konuyla ilgili deÄŸerlendirmesinde ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu konuda halkÄ±mÄ±zÄ±n duyarlÄ± olmasÄ± gerekir. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n bu kadar bÃ¼yÃ¼mesinin en bÃ¼yÃ¼k nedenlerden bir tanesi halkÄ±mÄ±zÄ±n bu konularla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± zaman ilgili yerlere ÅŸikayet etmemesidir. Mutlaka bu ÅŸekilde uygulama yapan ticari taksiciler hakkÄ±nda gerekli mercilere ÅŸikÆ’yetlerde bulunmalarÄ± gerekir ki Ã§Ã¶zÃ¼m noktasÄ±na ulaÅŸÄ±lsÄ±n. Herhangi birisi ÅŸikÃ¢yette bulunmazsa yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirmez ise o zaman Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retilmez. Bu zamana kadar sÄ±kÄ±ntÄ±larda halkÄ±mÄ±zÄ±n duyarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da etkili olmuÅŸtur. Yeni kararnamenin iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ama sadece tek bir konu ile ilgili deÄŸil, ticari taksilerin tÃ¼m boyutlarÄ± ile masaya yatÄ±rÄ±lÄ±p tÃ¼m sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±yla ilgili bir Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retilmesi gerekir. Åžu anki karar Ã§ok gÃ¼zeldir. Cezai iÅŸlemlerin uygulanmasÄ± gÃ¼zeldir. Ama bu tek baÅŸÄ±na yetersizdir.

BÄ°Z Ä°HRAÃ‡ EDÄ°YORUZ

KÄ±sa mesafe konusunda gelen ÅŸikÃ¢yetlerde yolcunun ÅŸikayetinin direkt kabul edilip ÅŸofÃ¶rÃ¼n ihraÃ§ edildiÄŸini belirten Ahmet Ã‡avuÅŸ, Belediyenin ÅŸu anda taksicilere vermiÅŸ olduÄŸu bir Ã§alÄ±ÅŸma kartÄ± var. Bu kartÄ± olmayan kiÅŸi araÃ§larda Ã§alÄ±ÅŸamÄ±yor. Ama bu kartÄ± her Ã¶nÃ¼ne gelene vermemesi gerekiyor. Ã–zellikle GBT sorgulamasÄ± yapmasÄ± lazÄ±m. EÄŸitim vermesi lazÄ±m. EÄŸitimde baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± halinde bu kartÄ± vermesi lazÄ±m. Bu kartÄ± verdiÄŸi kiÅŸiler hakkÄ±nda ÅŸikÃ¢yet geldiÄŸi zaman gerekirse bu kartÄ±n iptal edilip bir daha ÅŸofÃ¶r yapÄ±lmamasÄ± gerekir. diye konuÅŸtu.