'Kur olması gereken yere çabuk gelecektir'

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
AA
11.05.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

'Kur olması gereken yere çabuk gelecektir'

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'Kur olması gereken yere çabuk gelecektir'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomideki ve dünyadaki gelişmeler hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Zeybekci, ABD'nin İran'a yaptırım kararı hakkında, "Türkiye için fırsat. BM kararlarına da uyarak ben İran ile ticaret yapmaya devam edeceğim" dedi. Bakan Zeybekci, kurlardaki hareketliliğe ilişkin ise "Kur olması gereken yere çabuk gelecektir, Mayıs sonuna doğru yaklaştıkça seçimle ilgili öngörülerle bunların buharlaşıp gittiğini göreceğiz" şeklinde konuştu.

Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci, AA Editör Masası'nda şu açıklamaları yaptı:

*Kurdaki artış dünya emtia ve enerji fiyatları ile gelince çarpan etkisiyle bütün değerlerimizi etkiliyor, enflasyonda istediğimiz noktaya gelemedik, kurdan kaynaklı maliyet artışı var

*(Kur maliyetine rağmen) ama ekonomik anlamda bir zamanlar Türkiye'nin yerle bir olması gibi bir şey kimse beklemesin

*Cari açığı kapatmak için ne gerekir bu belli, kapatmak için etkin adımları mutlaka atacağız

*Enflasyonla kalıcı mücadele için arz artmalı, yatırımları ve üretimi artmalı, mücadele yöntemi talebi daraltmak değildir

*Türkiye bu kur meselesini çok net bir şekilde halledecek

*Kur olması gereken yere çabuk gelecektir, Mayıs sonuna doğru yaklaştıkça seçimle ilgili öngörülerle bunların buharlaşıp gittiğini göreceğiz

*2018 yıl sonunda yüzde 6 büyümemiz olacak

*İhracatta 169 milyar dolar olan hedefimizi Haziran sonunda revize edeceğiz ama şimdiden 172 milyar dolar olarak revize ettik, bunun biraz daha yukarı yönlü olacağını düşünüyorum

*İran'dan aldığımız hemen hemen tüm ürünlerin enerji dahil faturalarının belki TL olarak kesilmesi söz konusu olabilir

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