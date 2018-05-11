'Kur olması gereken yere çabuk gelecektir'
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomideki ve dünyadaki gelişmeler hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Zeybekci, ABD'nin İran'a yaptırım kararı hakkında, "Türkiye için fırsat. BM kararlarına da uyarak ben İran ile ticaret yapmaya devam edeceğim" dedi. Bakan Zeybekci, kurlardaki hareketliliğe ilişkin ise "Kur olması gereken yere çabuk gelecektir, Mayıs sonuna doğru yaklaştıkça seçimle ilgili öngörülerle bunların buharlaşıp gittiğini göreceğiz" şeklinde konuştu.
Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci, AA Editör Masası'nda şu açıklamaları yaptı:
*Kurdaki artış dünya emtia ve enerji fiyatları ile gelince çarpan etkisiyle bütün değerlerimizi etkiliyor, enflasyonda istediğimiz noktaya gelemedik, kurdan kaynaklı maliyet artışı var
*(Kur maliyetine rağmen) ama ekonomik anlamda bir zamanlar Türkiye'nin yerle bir olması gibi bir şey kimse beklemesin
*Cari açığı kapatmak için ne gerekir bu belli, kapatmak için etkin adımları mutlaka atacağız
*Enflasyonla kalıcı mücadele için arz artmalı, yatırımları ve üretimi artmalı, mücadele yöntemi talebi daraltmak değildir
*Türkiye bu kur meselesini çok net bir şekilde halledecek
*Kur olması gereken yere çabuk gelecektir, Mayıs sonuna doğru yaklaştıkça seçimle ilgili öngörülerle bunların buharlaşıp gittiğini göreceğiz
*2018 yıl sonunda yüzde 6 büyümemiz olacak
*İhracatta 169 milyar dolar olan hedefimizi Haziran sonunda revize edeceğiz ama şimdiden 172 milyar dolar olarak revize ettik, bunun biraz daha yukarı yönlü olacağını düşünüyorum
*İran'dan aldığımız hemen hemen tüm ürünlerin enerji dahil faturalarının belki TL olarak kesilmesi söz konusu olabilir
Yorumları Göster
Yorumları Gizle