Kumkapı’da 1000 İtalyan

2015’te kongre turizminde dünyada ilk 10 şehir arasında yer alan İstanbul’un 2018’de 20 kongre ile 133’üncü sıraya gerilediğini belirten Eresin, bu durumu tersine çevirmek, yeniden eski günlere dönebilmek için sıkı bir çalışma yapıldığını kaydetti. Bunun için ilk adımı TÜROB olarak attıklarını belirten Eresin, “Merkezi Torino’da bulunan Welcome Travel Spa’nın Genel Kurulu’nu İstanbul’da düzenlemek için yoğun çaba sarf ettik ve almayı başardık. 6-9 Şubat arasında Welcome Travel’ın acentelerinden yaklaşık 1000 kişi İstanbul’a gelecek. Bu işi alabilmek için bir hayli çalıştık. İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen TTG Turizm Fuarı esnasında Welcome Travel yetkilileri ile bir araya geldik. Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Tanıtma Müşavirliği, TÜROB ve Türk Hava Yolları yetkilileri ile birlikte yoğun temas sağladık. Welcome Travel Milano’da toplanmayı planlıyordu. Ancak İstanbul’a gelmeleri konusunda ikna ettik” dedi.





İtalya’dan yapılan görüşmenin ardından şirketin üst düzey yöneticilerini İstanbul’da ağırladıklarını anlatan Eresin, “İlk olarak 3 kişi geldiler. Akşam saatlerinde yağmurlu bir havada havalimanından Taksim’e gitmek onlar için çok zor oldu. Çünkü trafik vardı. Ertesi gün ise nerede olduklarını anladılar. Boğaz’da yemek yediler ve genel kurulu İstanbul’da düzenlemeyi kabul ettiler. İtalya’da Türkiye algısı çok iyi olmadığı için genel kurullarına çok fazla katılım olmayabileceği konusunda endişeliydiler. Ancak genel kurullarını İstanbul’da düzenleyeceklerini duyurmalarının ardından 48 saat içinde 400 kişi başvurmuş. Şirketin CEO’su bize güzel bir mail atarak bu durumu bildirdi. Gelecek İtalyanlar Taksim Talimhane’de 8 otelde konaklayacak. Gala yemekleri Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek. Ayrıca gelen kişilerle Sultanhamet turu yapılacak. Bir akşam yemeği ise turistik anlamda çok kan kaybeden Kumkapı’da düzenlenecek. 1000 İtalyan Kumkapı sokaklarında olacak. Son olarak ise İstanbul Havalimanı gezdirilecek” diye konuştu.