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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
10.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kumkapı’da 1000 İtalyan

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Kumkapı’da 1000 İtalyan

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkan Yardımcısı Müberra Eresin, 2015’te düzenlenen 211 kongrenin ardından 2017 ve 2018’de bu sayıların çok uzağında kalındığına dikkat çekerek, “2017’de Türkiye’de 57 kongre düzenlenirken bunların 20’sine ise İstanbul ev sahipliği yaptı” dedi.

2015’te kongre turizminde dünyada ilk 10 şehir arasında yer alan İstanbul’un 2018’de 20 kongre ile 133’üncü sıraya gerilediğini belirten Eresin, bu durumu tersine çevirmek, yeniden eski günlere dönebilmek için sıkı bir çalışma yapıldığını kaydetti. Bunun için ilk adımı TÜROB olarak attıklarını belirten Eresin, “Merkezi Torino’da bulunan Welcome Travel Spa’nın Genel Kurulu’nu İstanbul’da düzenlemek için yoğun çaba sarf ettik ve almayı başardık. 6-9 Şubat arasında Welcome Travel’ın acentelerinden yaklaşık 1000 kişi İstanbul’a gelecek. Bu işi alabilmek için bir hayli çalıştık. İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen TTG Turizm Fuarı esnasında Welcome Travel yetkilileri ile bir araya geldik. Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Tanıtma Müşavirliği, TÜROB ve Türk Hava Yolları yetkilileri ile birlikte yoğun temas sağladık. Welcome Travel Milano’da toplanmayı planlıyordu. Ancak İstanbul’a gelmeleri konusunda ikna ettik” dedi.

Kumkapı’da 1000 İtalyan

İtalya’dan yapılan görüşmenin ardından şirketin üst düzey yöneticilerini İstanbul’da ağırladıklarını anlatan Eresin, “İlk olarak 3 kişi geldiler. Akşam saatlerinde yağmurlu bir havada havalimanından Taksim’e gitmek onlar için çok zor oldu. Çünkü trafik vardı. Ertesi gün ise nerede olduklarını anladılar. Boğaz’da yemek yediler ve genel kurulu İstanbul’da düzenlemeyi kabul ettiler. İtalya’da Türkiye algısı çok iyi olmadığı için genel kurullarına çok fazla katılım olmayabileceği konusunda endişeliydiler. Ancak genel kurullarını İstanbul’da düzenleyeceklerini duyurmalarının ardından 48 saat içinde 400 kişi başvurmuş. Şirketin CEO’su bize güzel bir mail atarak bu durumu bildirdi. Gelecek İtalyanlar Taksim Talimhane’de 8 otelde konaklayacak. Gala yemekleri Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek. Ayrıca gelen kişilerle Sultanhamet turu yapılacak. Bir akşam yemeği ise turistik anlamda çok kan kaybeden Kumkapı’da düzenlenecek. 1000 İtalyan Kumkapı sokaklarında olacak. Son olarak ise İstanbul Havalimanı gezdirilecek” diye konuştu.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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