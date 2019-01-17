Kümes hayvancılığı üretimi istatistikleri açıklandı
Tavuk yumurtası üretimi 2018 Kasım döneminde 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Kasım dönemi kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı.
Kesilen tavuk sayısı 100 milyon, kesilen hindi sayısı ise 521 bin adet oldu
Kesilen tavuk sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azaldı. Kasım ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 10,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 arttı.
Tavuk eti üretimi 174 bin 483 ton, hindi eti üretimi ise 4 bin 954 ton olarak gerçekleşti
Tavuk eti üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azaldı. Kasım ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 12,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azaldı.
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