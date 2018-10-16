Kula ekmeÄŸi Türkiye'nin her tarafÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor
Kulaâ€™da hizmet veren Burak Ekmek, meÅŸhur ekÅŸi mayalÄ± Kula ev ekmeÄŸini, ePttAVM ile TÃ¼rkiyeâ€™nin her yerine ulaÅŸtÄ±rÄ±yor.
KULAâ€™da hizmet veren Burak Ekmek sahibi Ersen DoÄŸan, meÅŸhur ekÅŸi mayalÄ± Kula ev ekmeÄŸini TÃ¼rkiyeâ€™nin her yerine ulaÅŸtÄ±rabilmek ve Kulaâ€™yÄ± tanÄ±tmak adÄ±na internet ortamÄ±ndan alÄ±ÅŸveriÅŸi saÄŸlayan ePttAVM ile iÅŸ anlaÅŸmasÄ± saÄŸladÄ±. Kulaâ€™da hizmet verdiÄŸi fÄ±rÄ±nda Ã¼rettiÄŸi meÅŸhur ekÅŸi mayalÄ± Kula ev ekmeÄŸi, peksimet ve hamur iÅŸlerini ePttAVM sayesinde TÃ¼rkiyeâ€™nin her yerine ulaÅŸtÄ±ran DoÄŸan, Kula ev ekmeÄŸinin ve Kulaâ€™nÄ±n tanÄ±tÄ±lmasÄ±na bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlÄ±yor.
Yeni hizmete giren ePttAVM ile Kulaâ€™yÄ± ve Kula ev ekmeÄŸini TÃ¼rkiyeâ€™nin her yerine ulaÅŸtÄ±rarak tanÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren DoÄŸan, projeye yeni baÅŸlamasÄ±na raÄŸmen TÃ¼rkiyeâ€™nin bir Ã§ok il ve ilÃ§esine Kula Ev EkmeÄŸini gÃ¶nderdiÄŸini sÃ¶yledi. Ä°nternet ortamÄ±ndan aldÄ±klarÄ± sipariÅŸleri PTTâ€™den ePttAVM ile gÃ¶nderdiklerini de ifade eden DoÄŸan, Kulaâ€™nÄ±n ve Kula ev ekmeÄŸinin tanÄ±tÄ±lmasÄ± ve daha Ã§ok ihracat yapÄ±labilmesi adÄ±na bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± geliÅŸtirmek istediÄŸini kaydetti.
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