Küçük küçük alacaklar

TÜRKİYE, Orta ve Doğu Avrupa ve Ortadoğu’da yer alan şirketlere, özel sermaye fonlarına ve finansal yatırımcılara şirket birleşme ve satın alma, sermaye artırımı ve stratejik finansal yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti veren Odin Financial Advisors’un Direktörü Berk Şener, 2018’den umutlu. Her ne kadar büyük bir satın alma ve birleşme beklemese de 50-100 milyon dolar cirolu şirketlerde alım ve satım işlemlerinin hareketlenmesini öngörüyor. Denizbank dışında büyük bir işlem olmasını beklemediğini söyleyen Şener, bu yılı 10 milyar dolarlık hacimle kapatacağımızı belirtti. Şener, özellikle tarım makineleri, sigorta ve ihracatçı sektörlerde pazarın hareketli olacağını vurgularken, yabancı yatırımcıların da artık tavrının değiştiğine dikkat çekerek artık siyaset ve makro ekonomik verileri sormadıklarını zaten bu konuda oldukça bilgi sahibi olarak geldiklerini söyledi.

YENİ YILDIZ HİNDİSTAN

Şener ile birleşme ve satın alma işlemlerinin bu yıl nasıl bir seyir izleyeceğini konuştuk. Her ne kadar piyasalarda dalgalan-malar olsa ve jeopolitik ile siyasi riskler tartışılsa da alıcıların ile satıcıların birleşme ve satın alma işlemleri için motivasyonunun sağlam olduğunu vurgulayan Şener, şöyle konuştu: “Türkiye’de şirketlerin nakit ihtiyacı var malum kredileri sonuna kadar kullandılar ve alternatif finansmana ihtiyaç var. Taze kan gelirse krediden kurtulurlar. Talep yüksek hale enflasyona ve kurlara rağmen. Kapasite kullanımı arttı ama yeni yatırıma dönmedi bunun dönmesi için de ortaklık önemli. İhracat pazarları da Türk şirketler için açık. Dünyada da birleşmeler satın almalar artıyor Türkiye’ye de yansıyor. Alternatif coğrafyaların ilgisi yüksek. Mesela yükselen yıldız Hindistan.”

AMBALAJDA YENİ ALIM

Şener, büyük işlem beklemese de ortalaması 50 milyon dolar olan işlemlerin yoğun yaşanacağına dikkat çekerek, ihracatçı sektörler, tarım makineleri ve ambalajda yeni alımlar öngörüyor. Sigortada da 4-5 yıl önce yaşanan birinci alım satım dalgasının ikincisinin bu yıl olmasının muhtemel olduğunu kaydeden Şener, “Halka arzları konuşuyoruz ama bunlar holding ve büyük şirketlerin tercihi. 50-100 milyon dolarlık cirolu aile şirketleri için halka arz prosedürları sancılı olabiliyor. Ortak almak çok daha avantajlı. Bizim de 6-7 projemiz var daha önceki işlemlerimize benzer. Çoğunda yabancı ortak olan şirketlerde alım satım yürütüyoruz. Yılın tamamında da 10 milyar dolarlık işlem bekliyorum. 2000 işlem adedi öngörülebilir” diye konuştu.

MARKETLER BİRLEŞECEK

ZORLUKTAN dolayı birleşmeyi ise süpermarketlerde beklediğini dile getiren Berk Şener, özellikle indirim marketlerin agresif pazarlama taktiklerinin yerel markaları zor durumda bıraktığına dikkat çekti. Şener, “Özellikle Ankara, Antalya ve İzmir’de çok iyi yerel markalar var ve çok iyi gidiyorlar. Ancak yanlarına bir indirim marketi açıldığı an işler sıkıntıya düşüyor. Bundan çıkış yolu birleşmek. Ve küçük lokal mağazaların birleşerek büyük markalarla rekabet etme şansları doğuyor” diye konuştu.

YABANCI YATIRIMCI SİYASET SORMUYOR

ŞENER, kendilerine başvuran yabancı yatırımcıların şirketlerde ilk aradıklarının kuvvetli bir yönetim olduğunu belirterek, bazı şeylerin ise yıllar içinde değiştiğine vurgu yaptı. Şener, yeni dönemi şöyle anlattı: “Artık yabancı yatırımcılar bize siyaset ve makro ekonomik verilere ilişkin çok soru sormuyor. Yeni teknoloji dönemi bazı şeyleri değiştirdi. Artık yatırımcılar siyaseti biliyor eskiden çok sorarlardı. Bilmedikleri bir hikaye yok ve farklı kanallardan beslenip yorumlayıp gelmiş oluyorlar.”

TÜRKLER ALMANYA VE İTALYA’DA ŞİRKET BAKIYOR

ARTIK Türk şirketlerinin yurtdışında şirket alma zamanlarının geldi de geçtiğini kaydeden Şener, 40 milyon Euro civarında satın alma yapabilecek çok fazla Türk şirketi bulunduğuna işaret etti. Şener, danışmanlık verdiği projeler olduğunu söyleyerek, “Türkler Almanya ve İtalya’dan şirket alıyorlar. Ki bunlar holdingler, büyük şirketler değil. Aile şirketleri, 50-100 milyon dolar cirolu. Ve bunların alabileceği çok şirket var. Türkler artık riski dağıtmanın her pazarda bulunmanın önemini anladılar. Zaman alacak ama 5-10 yıllık dönemde çok daha fazla Türk şirketi yabancı şirket alacak” dedi. Türklerin aynı şekilde Türk şirketlerini almasının da zaman alacağını belirten Şener bunun da ilk adımlarının atıldığını söyledi.