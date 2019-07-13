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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.07.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Küçük ev aletleri sektörünün büyüklüğü 1,4 milyar liraya ulaştı

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Küçük ev aletleri sektörünün büyüklüğü 1,4 milyar liraya ulaştı

Küçük ev aletleri sektörünün büyüklüğü bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1,4 milyar liraya çıktı.

Küçük ev aletleri sektörünün büyüklüğü bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1,4 milyar liraya yükseldi.

Araştırma kuruluşu GfK'nin verilerine göre, küçük ev aletleri sektörü 2018 yılını dünyada ve Türkiye’de cirosal büyüme ile kapattı. Dünyada 66 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşan sektör bir önceki yıla göre yüzde 7,4 büyüme gösterdi.

Hızla gelişen teknoloji dünyasında “nesnelerin internetinin” bir parçası olmaya aday küçük ev aletleri, kişilerin yaşam kalitesini artıracak yenilikçi trendleriyle ilerleme gösterirken, geleneksel ürünler de zaman zaman yaşanan ekonomik durgunluklardan diğer sektörlere göre daha az etkilenerek global olarak pozitif görünümünü sürdürdü.

Şarjlı dik süpürgeler, robot süpürgeler, hava temizleme cihazları, su filtreleri, Laser/IPL cihazları, saç kurutma makineleri, şarjlı diş fırçaları ve tam otomatik espresso makineleri cirosal olarak en çok büyüyen ürün gruplarını oluşturdu.

Dijital dönüşümün tetiklediği tüketim değişiklikleri, küçük ev aletleri sektörünü de akıllanmaya ve dijitalleşmeye doğru itiyor. Mobil bağlantılı kahve makinelerinden, diş fırçalarına birçok ürününün artık akıllı versiyonlarının evlerde kendilerine yer bulmaya başladığı gözlemleniyor.

Küçük ev aletlerinde büyük satış cirosu

Türkiye’de de sektör Türk lirası bazında büyümeye devam ediyor, geçen yıl yüzde 17 büyüyen sektör, ortalama kurlardaki değişikliklere bağlı olarak dolar bazında yüzde 8 küçüldü. Türkiye’de otomatik Türk kahvesi makineleri, şarjlı dik süpürgeler ve kazanlı sistem ütüler en çok büyüyen segmentler oldu.

Geçen yıl sonundaki göreceli artış 2019 yılının ilk aylarına da yansırken, bu yıl ilk çeyrekte küçük ev aletleri sektörü geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16’lik büyüme yakalayarak 1,4 milyar lira seviyesine ulaştı.

Bu sektörde yeni nesil Türk kahve makinelerinin ve filtre kahve makinelerinin etkisi ile sıcak içecek hazırlama ve ütü en çok büyüyen kategoriler olurken, gıda hazırlama ünitelerinde power blendarlar, saç kurutma makineleri ve şekillendiriciler pazarı da büyümeyi sürdürdü.

Anneler Günü'nde 50 milyon lira ciro

Küçük ev aletleri sektörü her yıl olduğu gibi 2019 yılında da Anneler Günü'nü hareketli geçirdi. Bu yıl Anneler Günü haftası satışları, önceki haftaların satış ortalamasına göre yüzde 247 artış gösterdi. Söz konusu haftada gerçekleşen ciro 50 milyon lira oldu.

Araştırmaya göre, bu sene küçük ev aletleri pazarı dünyada gelişen 3 ana akım olan "sağlıklı yaşam", "kolaylık" ve "dijitalleşme" ekseninde üretilecek yeni inovatif ürünlerle büyümeye devam edecek.

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