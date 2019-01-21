Krizler arttı, lider azaldı

ER yıl bu mevsimde dünya kamuoyunun gözünün çevrildiği Davos Zirvesi yarın, ABD, İngiltere ve Fransa devlet başkanlarının ülkelerindeki krizler nedeniyle zirveye katılamamasının yarattığı karamsarlıkla başlıyor. Her ne kadar bu yıl ki ana teması ‘Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek’ olsa da, Davos’ta asıl olarak uluslararası ilişkilerdeki gerginlikler, jeopolitik riskler, ticaret savaşlarına ilişkin endişeler ve mülteci sorunu gibi daha çok bugün yaşanan siyasi sorunların gündeme damga vurması bekleniyor. Ancak ABD ve Çin’in devlet başkanları düzeyinde temsil edilmediği zirvede ticaret savaşlarına ilişkin tartışmaların bağlayıcı bir düzeye varmayacağı öngörülüyor.

Ayrıca bu yıl ki zirvede, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların değişimi/dönüşümü gibi önemli ekonomik konuların gündeme gelmesi bekleniyordu. Fakat tartışmalara yön verecek ABD heyetinin yer almaması bu gündemi geri plana itmiş görünüyor. Liderlerin bu yıl için beklenen katılımı göstermediği Davos zirvesi iş dünyası için her zaman yeni iş bağlantıları kurmak, yeni anlaşmaları ve fırsatları değerlendirmek açısından önemli bir platform olarak elbette yerini hala koruyor.

110 ÜLKEDEN 3 BİN KATILIMCI

Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın resmi heyette yer alacakları zirveye, 110 ülkeden 3 binden fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak. Zirve protestoları ise şimdiden başladı. İsviçre’nin çeşitli kentlerinde sokaklara çıkan eylemciler meşaleler yaktılar.

G7 ÜLKELERİ EKSİK

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl zirveye ‘katılımı’ ile ilgi odağı haline gelmişti. ‘Hükümetin kapalı olması’nı gerekçe göstererek kendisinin yanı sıra aralarında Hazine Bakanı’nın da yer aldığı ABD heyetinin de Davos programını iptal eden Trump bu yıl da, ‘katılmama’sıyla ilgi odağı olmayı başardı. Trump’ın yanı sıra Brexit tartışmaları nedeniyle İngiltere Başbakanı Theresa May ve ‘sarı yelekliler’ protestolarından dolayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un zirveye katılamamaları, ‘Davos G7 ülkelerinin eksikliği’ ile başlıyor yorumlarına neden oldu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun da katılmaması beklenen zirvede G7 ülkelerinden sadece Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte yer alacak. Rusya ve Hindistan’ın da devlet başkanlarıyla temsil edilmeyecekleri Davos’a Çin’den de yine başkan seviyesinde bir katılım yok. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping yerine bu yıl zirveye Başkan Yardımcısı Wang Qishan katılıyor.

TÜRKİYE’DEN KİMLER KATILIYOR

HAKAN Binbasgil (Akbank Genel Müdürü), Aziz Zapsu (Azizler Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Cüneyd Zapsu (Zapsu Danışmanlık Başkanı), Begümhan Doğan Faralyalı (Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Arzuhan Doğan Yalçındağ (Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi), Mehmet Göçmen (Sabancı Holding CEO’su), Hanzade Doğan Boyner (Hepsiburada), Ahmet Ören (İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Levent Çakıroğlu (Koç Holding CEO’su), Fatih Ebiçlioğlu (Koç Holding Dayanıklı Tüketim Ürünleri Grup Başkanı), Ali Koç (Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Zaur Gahramanov (Socar Türkiye CEO’su), Fener Rum Patriği Bartolomeos, Ahmet Akça (Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı) ve Kaan Terzioğlu (Turkcell Genel Müdürü).