Kriz bitiren ziyaret!
Dünyanın en büyük fren sistemi firmalarından Alman Knorr-Bremse’den bir yetkilinin kendileri ile iş yapmak isteyen Türk tedarikçiye, mevcut politik durum nedeniyle iş yapamayacaklarını ve Türkiye’den tüm tedariki kestiklerini söylemesi kriz yaratmıştı. Bu durum nedeniyle özür dilemek zorunda kalan Alman firmanın başkan yardımcısı geçtiğimiz hafta Bursa’ya gelerek Türkiye’de yeni ortaklıklarla alımı arttıracaklarını açıkladı.
NİSAN ayında bir çalışanı yüzünden Türkiye’ye ilişkin büyük bir skandala imza atan dünyanın lider fren üreticisi Knorr-Bremse, hem bu durumu telafi etmek hem de işbirliklerini artırmak için Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’ni (TAYSAD) ziyaret etti. Nisan ayında Alman Knorr-Bremse’den bir yetkilinin kendileri ile iş yapmak isteyen Türk tedarikçiye, mevcut politik durum nedeniyle iş yapamayacaklarını ve Türkiye’den tüm tedariki kestiklerini söyleyen mail atması büyük tepki yaratmıştı. Bu mailin sosyal medyaya düşmesi sonrasında kriz büyümüş, Knorr-Bremse şirketinden , “Kurumsal olarak böyle bir kararımız yok. Yaşanan ‘kafa karıştırıcı’ sözcük seçimi nedeniyle söz konusu çalışanımız büyük bir pişmanlık duyuyor ve özür diledi” açıklaması yapılmıştı. Hürriyet’te de bu gelişmeler “Kraldan çok kralcı bazı Almanlar” başlığıyla yayınlanmıştı.
ORTAK ÇALIŞMA
Aradan geçen 4 ay içinde temaslarını devam ettiren ve her fırsatta Türkiye’ye duyduğu güveni ortaya koyan Almanya Münih merkezli şirketin üst düzey yetkilileri geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaret etti. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca’nın Türk otomotiv sanayisinin son durumu ve sektörel çalışmalar hakkında bilgi verdiği toplantıda, satın alma faaliyetlerinde belirlenmiş ürün gruplarında TAYSAD ve Knorr Bremse’nin ortak çalışma yapabileceği üzerinde anlaşmaya vardı.
ALIMLAR ARTACAK
Toplantıda, Knorr Bremse Global Satın Alma ve Avrupa Satın Almadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Fabian Schlegel, Knorr Bremse’nin, Türkiye’den satın alımları ile ilgili olarak geçtiğimiz aylarda basında yer alan haberlerin, ilgili çalışanın bireysel görüşünü yansıttığını; Knorr Bremse’nin resmi görüşü ya da politikası olmadığını yineledi. Schlegel, Knorr Bremse’de Türkiye satım alımlarının artış trendinde olduğunu ve bu hacmi daha da fazla arttırmak için planlama yaptıklarını dile getirdi.
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