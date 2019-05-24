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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
24.05.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Kripto paraların en büyük 100'den 89'u yükseldi

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Kripto paraların en büyük 100'den 89'u yükseldi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın Rusya'nın sınır ötesi işlemleri için altın destekli bir kripto para biriminin kullanılabileceği önerisinin ardından kripto para birimleri piyasalarında yeniden başlayan artışın etkisiyle son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 89'u yükseldi.

ZyCrypto'da yer alan habere göre Rusya hükümet komitesine yaptığı açıklamada kripto para birimlerinin kullanışlı özellikleri olduğunu kabul eden Nabiullina, Rusya Merkez Bankası liderlerinin kripto para birimlerini paranın yerine geçebilecek bir varlık olarak görmediklerini söyledi ve ekledi:

Buna rağmen bana göre ulusal para birimlerinin kullanımını desteklemek de oldukça önemli. Merkez Bankası olarak şimdilik kripto para birimlerinin paranın rolünü doldurabileceğini düşünmüyoruz.

Rusya'daki gelişmelerin yanında ABD merkezli teknoloji şirketi Facebook'un gelecek yıl GlobalCoin isimli kendi kripto para birimi piyasaya sürebileceği iddia edildi. BBC'de yer alan habere göre, Birleşik Krallık Merkez Bankası Guvernörü Mark Carney ile bir araya gelen Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin kendi kripto para birimini piyasaya sürmesinin oluşturacağı fırsat ve riskleri değerlendirdi.

Gelişmelerin ardından piyasada yeniden artış eğilimi görüldü. Çeşitli analistlerin kripto para birimleri piyasalarındaki istikrarlı artışın hafif düşüşlerle destekleneceği açıklamalarının ardından piyasadaki artışın etkisiyle en yüksek hacimli 100 birimden 89'u yükseldi.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.63 artışla 7,842 dolara yükseldi ve 138 milyar 961 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.1'ini oluşturdu.

Toplam 2,202 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden 89'unda görülen artışa, son 24 saatte yüzde 140.16 ile 82'nci sıradaki Theta Fuel öncülük etti. En yüksek hacimli 10 birimden de son 24 saatte yüzde 3.24 ile en çok Cardano yükseldi.

Piyasadaki gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 243 milyar 557 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 71 milyar 765 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.63

Ethereum yüzde 1.68

Ripple yüzde 1.06

Bitcoin Cash yüzde 3.16

Litecoin yüzde 2.42

EOS yüzde 2.29

Binance Coin yüzde 2.61

Tether yüzde 0.39

Stellar yüzde 0.87

Cardano yüzde 3.24 yükseldi.

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