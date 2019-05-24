Kripto paraların en büyük 100'den 89'u yükseldi

ZyCrypto'da yer alan habere göre Rusya hükümet komitesine yaptığı açıklamada kripto para birimlerinin kullanışlı özellikleri olduğunu kabul eden Nabiullina, Rusya Merkez Bankası liderlerinin kripto para birimlerini paranın yerine geçebilecek bir varlık olarak görmediklerini söyledi ve ekledi:

Buna rağmen bana göre ulusal para birimlerinin kullanımını desteklemek de oldukça önemli. Merkez Bankası olarak şimdilik kripto para birimlerinin paranın rolünü doldurabileceğini düşünmüyoruz.

Rusya'daki gelişmelerin yanında ABD merkezli teknoloji şirketi Facebook'un gelecek yıl GlobalCoin isimli kendi kripto para birimi piyasaya sürebileceği iddia edildi. BBC'de yer alan habere göre, Birleşik Krallık Merkez Bankası Guvernörü Mark Carney ile bir araya gelen Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin kendi kripto para birimini piyasaya sürmesinin oluşturacağı fırsat ve riskleri değerlendirdi.

Gelişmelerin ardından piyasada yeniden artış eğilimi görüldü. Çeşitli analistlerin kripto para birimleri piyasalarındaki istikrarlı artışın hafif düşüşlerle destekleneceği açıklamalarının ardından piyasadaki artışın etkisiyle en yüksek hacimli 100 birimden 89'u yükseldi.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.63 artışla 7,842 dolara yükseldi ve 138 milyar 961 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.1'ini oluşturdu.

Toplam 2,202 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden 89'unda görülen artışa, son 24 saatte yüzde 140.16 ile 82'nci sıradaki Theta Fuel öncülük etti. En yüksek hacimli 10 birimden de son 24 saatte yüzde 3.24 ile en çok Cardano yükseldi.

Piyasadaki gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 243 milyar 557 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 71 milyar 765 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.63

Ethereum yüzde 1.68

Ripple yüzde 1.06

Bitcoin Cash yüzde 3.16

Litecoin yüzde 2.42

EOS yüzde 2.29

Binance Coin yüzde 2.61

Tether yüzde 0.39

Stellar yüzde 0.87

Cardano yüzde 3.24 yükseldi.