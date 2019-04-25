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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
25.04.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Kripto paralardan yüzde 90’ı geriledi

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Kripto paralardan yüzde 90’ı geriledi

Kripto para birimleri piyasalarında Çarşamba günü görülen düşüş eğilimi devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 ve 10 birimin yüzde 90’ı geriledi. Piyasaların en yüksek hacimli 10 birimi içinde yalnızca Binance Coin yükseldi.

Kripto para birimleri piyasasına ilişkin çeşitli öngörüleriyle tanınan Fundsrat kurucusu ve Bitcoin yatırımcısı Tom Lee, piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in Çarşamba günü, Aralık ayından bu yana ilk kez piyasanın yüzde 54.4'ünü oluşturmasının, Bitcoin'in altcoinlerde görülen artışa rağmen en yüksek hacimli ilk 10 arasında hala en iyi performans gösteren birimin Bitcoin olduğunu gösterdiğini söyledi. Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Lee, Bitcoin'de görülen harekete rağmen, en yüksek hacimli 10'da görülen artışların, gelecek dönemde altcoinlerin piyasada etkin olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.09 düşüşle 5,446 dolara geriledi ve 96 milyar 204 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,131 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 3.14 ile yalnızca Binance Coin yükselirken, yüzde 7.05 ile en çok EOS düştü.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 90ı gerilerken, piyasada etkili olan düşüşe yüzde 12.72 ile 88'inci sıradaki NULS öncülük etti.

Piyasadaki genel görünüme paralel olarak piyasa hacmi 176 milyar 531 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 54 milyar 414 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.09

2.Ethereum yüzde 3.38

3.Ripple yüzde 5.75

4.Bitcoin Cash yüzde 3.14

5.EOS yüzde 7.05

6.Litecoin yüzde 1.33

8.Tether yüzde 0.35

9.Stellar yüzde 4.72

10.Cardano yüzde 3.16 düşerken

7.Binance Coin yüzde 3.14 yükseldi.

 

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