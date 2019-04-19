Kripto paralardan yedisi düştü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKripto paralardan yedisi düştü
GeriEkonomi Kripto paralardan yedisi düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
19.04.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Kripto paralardan yedisi düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kripto paralardan yedisi düştü

Kripto para birimleri piyasalarında hafta boyunca görülen artışın ardından Perşembe günkü dalgalanmanın ardından piyasa hacmi 180 milyar doları gördükten sonra 178 milyar dolara döndü, en büyük 10'dan yedisi geriledi.

Toplam 2,127 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Perşembe günü 5,300 dolar düzeyini gördükten sonra son 24 saatte yüzde 0.52 düşüşle 5,262 dolara geriledi ve 92 milyar 908 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52'sini oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen düşüş eğiliminin etkisiyle son 24 saatte yüzde 0.23, yüzde 0.87 ve yüzde 5.12 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, Litecoin ve Binance Coin yükseldi. En büyük 100'den de son 24 saatte 69'u gerilerken, yüzde 6.67 ile en çok 54'üncü sıradaki Maximine Coin değer kaybetti.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi, Perşembe günü 180 milyar doların üzerine çıktıktan sonra Cuma günü piyasada görülen düşüşün etkisiyle 178 milyar 801 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 43 milyar 908 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.52

3.Ripple yüzde 2.41

4.Bitcoin Cash yüzde 4.28

6.EOS yüzde 1.17

8.Tether yüzde 0.04

9.Stellar yüzde 1.78

10.Cardano yüzde 4.99 düştü.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? İşte 19 Nisan güncel dolar kuru

Uslanmadılar! SPK yine yakaladı

Dünyanın en güzel havuzları belli oldu! Türkiye'den de bir yer listede

Özel hastanede fark ücretini ortadan kaldırıyor! İşte o sigorta