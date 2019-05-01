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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
01.05.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Kripto paralara saldırıların ilk çeyrek maliyeti 1.2 milyar dolar

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Kripto paralara saldırıların ilk çeyrek maliyeti 1.2 milyar dolar

ABD merkezli siber güvenlik şirketi CipherTrace, 2019'un ilk çeyreğinde kripto para birimleri borsalarına yapılan saldırılar ve kripto para dolandırıcılığına ilişkin eylemler sonucunda oluşan kaybın 1.2 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

CipherTrace'in raporuna göre, yılın ilk çeyreğinde kripto para birimleri borsalarına yapılan saldırılarda 356 milyon dolar kaybedilirken, dolandırıcılık veya fonların kötüye kullanılması gibi eylemlerde de 851 milyon dolar çalındı. CipherTrace ayrıca söz konusu rakama, kripto para birimleri borsası Quadriga'daki kullanıcı şifrelerine erişimi olan tek kişi şirketin kurucusu Gerald Cotte'nın hayatını kaybetmesinin ardından, borsada 134 milyon dolar değerinde kripto paranın kullanıcı hesaplarında donmasıyla sonuçlanan kaybın da eklendiğini belirtti.

CipherTrace CEO'su Dave Jevans, söz konusu raporla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Kripto para ekosistemindeki saldırılar artıyor çünkü yaptırımlar hala çok zayıf bir şekilde uygulanıyor. Avrupa'da yaptırımlar henüz tam olarak uygulanmaya başlanmadı ve bu nedenle de bölgedeki siber suç topluluğu büyümeye devam ediyor.

Söz konusu artışta ayrıca çoğu kripto para birimleri operasyonlarının, ABD'ye göre yaptırımların daha zayıf uygulanması nedeniyle başka ülkelerde yapılmasının etkili olduğunu düşünüyorum.

 

 

DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ
2019-05-01 16:28:44

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