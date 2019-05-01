Kripto paralara saldırıların ilk çeyrek maliyeti 1.2 milyar dolar
ABD merkezli siber güvenlik şirketi CipherTrace, 2019'un ilk çeyreğinde kripto para birimleri borsalarına yapılan saldırılar ve kripto para dolandırıcılığına ilişkin eylemler sonucunda oluşan kaybın 1.2 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.
CipherTrace'in raporuna göre, yılın ilk çeyreğinde kripto para birimleri borsalarına yapılan saldırılarda 356 milyon dolar kaybedilirken, dolandırıcılık veya fonların kötüye kullanılması gibi eylemlerde de 851 milyon dolar çalındı. CipherTrace ayrıca söz konusu rakama, kripto para birimleri borsası Quadriga'daki kullanıcı şifrelerine erişimi olan tek kişi şirketin kurucusu Gerald Cotte'nın hayatını kaybetmesinin ardından, borsada 134 milyon dolar değerinde kripto paranın kullanıcı hesaplarında donmasıyla sonuçlanan kaybın da eklendiğini belirtti.
CipherTrace CEO'su Dave Jevans, söz konusu raporla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
Kripto para ekosistemindeki saldırılar artıyor çünkü yaptırımlar hala çok zayıf bir şekilde uygulanıyor. Avrupa'da yaptırımlar henüz tam olarak uygulanmaya başlanmadı ve bu nedenle de bölgedeki siber suç topluluğu büyümeye devam ediyor.
Söz konusu artışta ayrıca çoğu kripto para birimleri operasyonlarının, ABD'ye göre yaptırımların daha zayıf uygulanması nedeniyle başka ülkelerde yapılmasının etkili olduğunu düşünüyorum.
DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ
2019-05-01 16:28:44
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