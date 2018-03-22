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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.03.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Kripto paralar, 'para' olarak kabul edilmedi

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Kripto paralar, 'para' olarak kabul edilmedi

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Arjantin'de yapılan G20 toplantılarında kripto varlıkların gündeme geldiğini belirterek, "Kripto paraların, 'para' olarak kabul edilmediği, küresel finansal sistemin şimdilik risk altında olmadığı değerlendirildi." dedi.

Şimşek, Arjantin'de düzenlenen G20 Bakanlar Toplantısı'nın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. 

G20 toplantılarında küresel büyümenin ele alındığını anlatan Şimşek, küresel ekonominin epeyce güçlü olduğunu ancak bunun konjonktürel bir toparlanmadan kaynaklandığını kaydetti. 

Kısa vadeli görünümün olumlu olduğuna işaret eden Şimşek, orta vadeli beklentilerin verimlilik artışındaki yavaş seyir ve yaşlanan nüfus da dahil olmak üzere birçok faktör tarafından gölgelendiğini söyledi. 

Şimşek, küresel büyümenin önündeki temel riskleri, "Artan ticari korumacılık, yüksek kaldıraç oranı, devam eden küresel dengesizlikler, aşırı risk alma eğilimi (yüksek varlık fiyatları), konjonktürel maliye politikaları, finansal serbestleşme" olarak sıraladı. 

Ülkelerin ortam uygunken ekonomilerini sağlamlaştırmaları gerektiğini dile getiren Şimşek, ticarette korumacılığı azaltmak, kapsayıcı büyüme için yapısal reformları hızlandırmak, ekonomide dayanıklılığı artırmak için makro ihtiyati tedbirler uygulamak ve maliye politikasında ihtiyatlı duruşu sürdürmenin temel öneriler olarak sıralandığını bildirdi. 

Eşitliği değil, kapsayıcı büyümeyi artıracak reformlar yapmanın önemini vurgulayan Şimşek, "Gevşek maliye politikasına yönelik de 'Çatıyı hava güneşli iken onarmalı. Şimdi bünyeyi sağlamlaştırma zamanı' önerisinde bulunuldu." dedi. 

G20'NİN KRİPTO PARA DEĞERLENDİRMESİ 

G20 toplantısında gündeme gelen bir diğer önemli konunun da kripto varlıklar olduğunu dile getiren Şimşek, "Toplantıda 'G20 olarak kripto paraları 'para' olarak kabul etmiyoruz. Küresel finansal sistem şimdilik risk altında değil' değerlendirmesinde bulunuldu." diye konuştu. 

Şimşek, bu konuda yasa dışı kullanım da dahil olmak üzere terörizmin finansmanı, kara para aklama gibi ciddi problemlerin bulunduğuna dikkati çekerek, tüketicinin bu anlamda korunmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti. 

Başbakan Yardımcısı Şimşek, blok zinciri gibi teknolojinin olumlu yönlerinin de bulunduğunu ifade etti. 

DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 

Dijitalleşmenin birçok ülkede vergi tabanına yönelik büyük bir tehdit oluşturduğuna işaret eden Şimşek, G20'de dijital ekonominin vergilendirilmesi konusunun da ele alındığını bildirdi. Şimşek, toplantıda "Dijital ekonomi vergiden muaf olamaz, bu sürdürülebilir değil. Tek taraflı eylem için politik baskılar artmakta." görüşlerinin aktarıldığını kaydetti. 

G20 toplantılarında geleceğe yönelik çalışmalar ile istihdamın geleceğinin gündeme getirildiğini anlatan Şimşek, "Değişim hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Bu konuda kaygı yüksek seviyelerde. Ancak halen robotlar kısa zamanda işlerimizi elimizden alacak gibi görünmüyor. Hepimiz daha iyi ve yeni işler için imkanlarımızı geliştirmeliyiz. Ülkeler iş gücü becerileri ile bilim ve teknolojiye daha çok yatırım yapmalı.Yapay zeka daha çok ve kaliteli istihdam vadediyor." değerlendirmesinde bulundu. 

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