Kredilerde 'çevre' şartı

Dünyanın geleceğine sahip çıkmak için artık son dönemece girildi. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2019 raporuna göre, iş dünyasını en çok etkileyecek ilk 10 riskin 6’sı salt çevreyle ilgili. En başta da iklim değişikliği, su krizi, aşırı yağışlar gibi hava olayları geliyor. Sadece iklim değişikliğinin önüne geçmek için 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşılması gerekiyor. 2030’a kadar da karbon emisyonlarını 2010’a kıyasla yüzde 45 azaltmak için geri sayım başladı. Tüm bunlardan Türkiye de çok etkilenecek. Küresel sıcaklık artışı 2050 yılında 2 dereceleri bulduğunda bile Bursa’nın ikliminin Adana’ya, Adana’nınkinin Lefkoşa’ya benzediği yepyeni bir ülkede yaşıyor olacağız.

10 PROJEYE RET

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin, dünyanın bu gidişatına dur diyebilmek için finans dünyasının gündemini ve Garanti BBVA’nın Türkiye’de yaptıklarını anlattı. 2 yıl önce Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifi çatısı altında bir araya gelen bankalar bir yol haritası oluşturdu. Bu kapsamda oluşturulan Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne dünyada 130 banka imzaladı. Bu prensipleri Türkiye’de aralarında Garanti BBVA’nın da bulunduğu 6 banka imzaladı. Bu kapsamda Garanti BBVA Türkiye’de aralarında yenilenebilir enerji yatırımlarının da olduğu 10 projeye kredi vermeyi reddetti. Ebru Dildar Edin, “Bazı projeler çevreci gibi görünse de çevreye zarar verebiliyor. Yenilenebilir enerji yatırımları da her yer için uygun değil. Biz proje finansmanı sağlarken projenin sürdürülebilir olup olmadığına bakıyoruz. Greta etkisi diyenler var bu yaklaşımlara. Aslında finans sektörü bu konuyu bir süredir gündemine aldı. Birçok ülkede sürdürülebilir olmayan projeler maddi kaynak bulamıyor. Bankalar artık sürdürülebilir olmayan projelere destek vermiyor. Biz de vermiyoruz” diye konuştu.

Garanti BBVA’nın bugüne kadar 68 milyon dolar yeşil kredi verdiğini söyleyen Ebru Dildar Edin, “Türkiye’de henüz tamamen yeşil yatırım yapan şirket sayısı çok az. Biz bunun da artacağını düşünüyoruz. 2018 yılında uluslararası finansal kuruluşlardan tahvil/bono ihtiyaçları ve krediler kapsamında 162 milyon dolar fon sağladık. Kadın girişimci kredilerinde de öncülük yaptık” dedi.