Kredi kartı asgari ödeme tutarı nedir? Gecikme faizi nasıl belirlenir?
Kredi veya kredi kartı ödemelerinde problem yaşayan vatandaşlar tercihini asgari ödeme tutarından yana kullanıyor ancak bu durumda bir sonraki dönem için aylık gecikme faizi uygulanıyor. Peki, kredi kartı asgari ödeme tutarı nedir? Kredi kartı gecikme faizini kim, nasıl belirliyor?
Asgari ödeme tutarı, taksit tutarlarının farklı olması halinde en düşük olan taksit tutarını, taksit tutarlarının eşit olması halinde en az bir taksit tutarını, tek taksitli kredilerde ise toplam bakiye borcun yüzde onuna denk gelen tutarı kapsamaktadır.
Gecikme faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklar.
Kredi Kartı İşlemlerinde 2019 Yılı İkinci Çeyreğinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu
1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmiştir.
Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır.
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