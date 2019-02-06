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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
06.02.2019 - 11:45, Son GÃ¼ncelleme:

Kredi çekenler dikkat! Dosya masrafÄ±nÄ± geri alabilirsiniz

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Kredi çekenler dikkat! Dosya masrafÄ±nÄ± geri alabilirsiniz

TÃ¼ketici Hakem Heyeti, kredi dosya masrafÄ±na itiraz eden tÃ¼keticiyi haklÄ± buldu ve paranÄ±n iadesine karar verdi.

KahramanmaraÅŸ'ta bir tÃ¼keticinin baÅŸvurusunu deÄŸerlendiren Ä°lÃ§e TÃ¼ketici Hakem Heyeti, bankanÄ±n dosya masrafÄ± Ã¼zerinden aldÄ±ÄŸÄ± faiz tutarÄ±nÄ±n, tÃ¼keticiye iadesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Merkez OnikiÅŸubat ilÃ§esinde ev almak iÃ§in bankadan kredi Ã§eken A.C, bir sÃ¼re sonra kredinin dosya masrafÄ±nÄ±n kendisine iade edilmesini talep etti.Â 
AvukatÄ± Duran Karademir ile bankanÄ±n kredi evrakÄ±nÄ± inceleyen A.C, iade edilen dosya masrafÄ±ndan 10 yÄ±llÄ±k faiz tutarÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± fark etti.Â 
MaÄŸdur vatandaÅŸ, avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kredi masrafÄ±nÄ±n faizinin iadesi iÃ§in OnikiÅŸubat Ä°lÃ§e TÃ¼ketici Hakem Heyetine mÃ¼racaat etti.Â 
Åžikayet Ã¼zerine toplanan heyet, alÄ±nan faizin iadesine karar verdi.Â 
Avukat Duran Karademir, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼vekkilinden ve diÄŸer tÃ¼keticilerden yasal olmayan dosya masrafÄ±ndan ayrÄ±ca faiz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â 
Dosya Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmalarda, bankalarÄ±n yasal olmayan dosya masraflarÄ±nÄ± almanÄ±n yanÄ±nda bir de alÄ±nan kredinin Ã¼zerinden faiz iÅŸlettiklerini gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶yledi.Â 
Herkesin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§an bir ÅŸeyi fark ettiklerine dikkati Ã§eken Karademir, "Dosya masrafÄ±na da faiz iÅŸleterek haksÄ±z bir kesinti yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Konuyla ilgili TÃ¼ketici SorunlarÄ± Hakem Heyetine baÅŸvurduk ve bunlarÄ±n hesaplanarak iadesi iÃ§in mÃ¼racaat ettik. Hakem heyeti bunu kabul ederek, bu kesintinin tarafÄ±mÄ±za iadesine karar verdi." diye konuÅŸtu.Â 

"TÃœKETÄ°CÄ°DEN TAHSÄ°L EDÄ°LMÄ°Åž"Â

TÃ¼keticiler BirliÄŸi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nesih TanrÄ±verdi ise Ã¼lke genelinde 2014 yÄ±lÄ±nda tÃ¼ketici hakem heyetlerine mÃ¼racaat eden 4 milyon 900 bin kiÅŸinin kredilerinden alÄ±nan banka masraflarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun iade edildiÄŸini belirtti.Â 
BankalarÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± dosya masraflarÄ±nÄ±n geri Ã¶demesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu masraflardan da faiz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren TanrÄ±verdi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 
"500 liralÄ±k dosya masrafÄ± yaklaÅŸÄ±k bin lira olarak tÃ¼keticiden tahsil edilmiÅŸ. VatandaÅŸÄ±mÄ±z, Ä°lÃ§e TÃ¼ketici Hakem Heyetine baÅŸvurarak bunu da talep ediyor. Hakem heyeti yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede gerÃ§ekten 504 lira 81 kuruÅŸ kredi faizinin tÃ¼keticiden tahsil edildiÄŸini tespit ediyor ve bunun tÃ¼keticiye iadesine karar veriyor. TÃ¼keticilerimiz 29 MayÄ±s 2014 yÄ±lÄ±ndan Ã¶nce dosya masraflarÄ±yla ilgili Ã¶demede bulunmuÅŸlarsa, bankadan dosya masraflarÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ olsalar bile, hesap ekstrelerini incelesinler. Bir faiz bindirilmiÅŸse bu faizin geri iadesiyle ilgili talepte bulunabilirler."Â 

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