Kredi çekenler dikkat! Dosya masrafÄ±nÄ± geri alabilirsiniz
TÃ¼ketici Hakem Heyeti, kredi dosya masrafÄ±na itiraz eden tÃ¼keticiyi haklÄ± buldu ve paranÄ±n iadesine karar verdi.
KahramanmaraÅŸ'ta bir tÃ¼keticinin baÅŸvurusunu deÄŸerlendiren Ä°lÃ§e TÃ¼ketici Hakem Heyeti, bankanÄ±n dosya masrafÄ± Ã¼zerinden aldÄ±ÄŸÄ± faiz tutarÄ±nÄ±n, tÃ¼keticiye iadesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Merkez OnikiÅŸubat ilÃ§esinde ev almak iÃ§in bankadan kredi Ã§eken A.C, bir sÃ¼re sonra kredinin dosya masrafÄ±nÄ±n kendisine iade edilmesini talep etti.Â
AvukatÄ± Duran Karademir ile bankanÄ±n kredi evrakÄ±nÄ± inceleyen A.C, iade edilen dosya masrafÄ±ndan 10 yÄ±llÄ±k faiz tutarÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± fark etti.Â
MaÄŸdur vatandaÅŸ, avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kredi masrafÄ±nÄ±n faizinin iadesi iÃ§in OnikiÅŸubat Ä°lÃ§e TÃ¼ketici Hakem Heyetine mÃ¼racaat etti.Â
Åžikayet Ã¼zerine toplanan heyet, alÄ±nan faizin iadesine karar verdi.Â
Avukat Duran Karademir, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼vekkilinden ve diÄŸer tÃ¼keticilerden yasal olmayan dosya masrafÄ±ndan ayrÄ±ca faiz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â
Dosya Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmalarda, bankalarÄ±n yasal olmayan dosya masraflarÄ±nÄ± almanÄ±n yanÄ±nda bir de alÄ±nan kredinin Ã¼zerinden faiz iÅŸlettiklerini gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶yledi.Â
Herkesin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§an bir ÅŸeyi fark ettiklerine dikkati Ã§eken Karademir, "Dosya masrafÄ±na da faiz iÅŸleterek haksÄ±z bir kesinti yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Konuyla ilgili TÃ¼ketici SorunlarÄ± Hakem Heyetine baÅŸvurduk ve bunlarÄ±n hesaplanarak iadesi iÃ§in mÃ¼racaat ettik. Hakem heyeti bunu kabul ederek, bu kesintinin tarafÄ±mÄ±za iadesine karar verdi." diye konuÅŸtu.Â
"TÃœKETÄ°CÄ°DEN TAHSÄ°L EDÄ°LMÄ°Åž"Â
TÃ¼keticiler BirliÄŸi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nesih TanrÄ±verdi ise Ã¼lke genelinde 2014 yÄ±lÄ±nda tÃ¼ketici hakem heyetlerine mÃ¼racaat eden 4 milyon 900 bin kiÅŸinin kredilerinden alÄ±nan banka masraflarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun iade edildiÄŸini belirtti.Â
BankalarÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± dosya masraflarÄ±nÄ±n geri Ã¶demesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu masraflardan da faiz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren TanrÄ±verdi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â
"500 liralÄ±k dosya masrafÄ± yaklaÅŸÄ±k bin lira olarak tÃ¼keticiden tahsil edilmiÅŸ. VatandaÅŸÄ±mÄ±z, Ä°lÃ§e TÃ¼ketici Hakem Heyetine baÅŸvurarak bunu da talep ediyor. Hakem heyeti yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede gerÃ§ekten 504 lira 81 kuruÅŸ kredi faizinin tÃ¼keticiden tahsil edildiÄŸini tespit ediyor ve bunun tÃ¼keticiye iadesine karar veriyor. TÃ¼keticilerimiz 29 MayÄ±s 2014 yÄ±lÄ±ndan Ã¶nce dosya masraflarÄ±yla ilgili Ã¶demede bulunmuÅŸlarsa, bankadan dosya masraflarÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ olsalar bile, hesap ekstrelerini incelesinler. Bir faiz bindirilmiÅŸse bu faizin geri iadesiyle ilgili talepte bulunabilirler."Â
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