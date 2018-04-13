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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.04.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Köyüne döndü devlet desteğiyle kurdu! Şimdi talebe yetişemiyor

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Köyüne döndü devlet desteğiyle kurdu! Şimdi talebe yetişemiyor

Muş'un Varto ilçesinde aldığı devlet desteği ile tavuk çiftliği kuran Bingöl, yumurtaları çevre illere pazarlıyor.

Muş'un Varto ilçesinde aldığı devlet desteği ile tavuk çiftliği kuran Erdal Bingöl, yumurtalara gelen yoğun talep üzerine işini büyütmeyi hedefliyor.

Bingöl, yaklaşık 11 yıl önce yaşadığı Dallıöz köyünden ayrılarak yerleştiği İzmir'de ticaretle uğraşmaya başladı. İşleri kötü giden Bingöl, köyüne dönerek 6 ay önce Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan (SYDV) 15 bin lira kredi desteği aldı.

Bingöl aldığı krediyle köyünde kurduğu tavuk çiftliğinde günlük elde ettiği 700 yumurtayı çevre il ve ilçelere de satıyor.

Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyüne döndükten sonra tavuk çiftliği kurma hayalini devlet desteği ile gerçekleştirdiğini söyledi.
Bu tür projelerin ilçede yaygınlaşması gerektiğini belirten Bingöl, "Çiftliğimde organik, gezen tavuk çok olduğu için yumurtalara talep çok fazla. Taleplere yetişemediğim için alacağım ikinci geri ödemeli kredi ile işi büyütmeyi hedefliyorum." dedi.

Köyüne döndü devlet desteğiyle kurdu Şimdi talebe yetişemiyor

 

"BU PROJELER SADECE GÖÇÜ DEĞİL, TERÖRÜ DE ÖNLÜYOR"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin ise ilçenin terörden temizlendikten sonra vatandaşların iş ve sosyal hayatlarını canlandırıcı projeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bu kapsamda 70 aileye en az ikiz doğum yapan küçükbaş havyan yardımı yaptıklarını anlatan Çetin, "Altı ay önce de bir vatandaşımız tavuk çiftliği projesi yaptı ve 900 tavuk verdik. Şimdi iyi bir gelir elde ediyor ve taleplere yetişemediğini söylüyor. Biz de bu vatandaşımıza ikinci kredi desteği ile tavuk çiftliğini ikiye katlaması için destek vereceğiz." diye konuştu.

Çetin, benzer projeleri desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu projelerimiz sadece göçü değil, terörü de önlüyor. İşsiz insan suça karışır, işsiz insan boşluğa düşer, ekonomisi olan vatandaş kolay kolay sıkıntılı işlere girmez. Bu projeler köyleri canlandırıyor ve ekonomiye katkı sağlıyor, bir taşla onlarca kuş vuruluyor. Biz de bu yönde her türlü desteği yapıyoruz ve yapacağız."

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