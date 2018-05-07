KOSGEB kredisi nasÄ±l alÄ±nÄ±r? Destek kredisi baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± neler?
KÃ¼Ã§Ã¼k ve Orta Ã–lÃ§ekli Ä°ÅŸletmeleri GeliÅŸtirme Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (KOSGEB), kendi iÅŸini kurmak isteyen vatandaÅŸlar iÃ§in pek Ã§ok fÄ±rsat sunuyor. KOSGEB destek kredisi iÃ§in almak isteyen vatandaÅŸlarÄ±n istenen ÅŸartlara uygun olmasÄ± ve gerekli evraklarÄ± tamamlamasÄ± gerekiyor. Peki KOSGEB kredisi nasÄ±l alÄ±nÄ±r? Destek kredisi baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± neler?
1990 yÄ±lÄ±nda kurulan KOSGEB, hibe ve destek kredileriyle bÃ¼yÃ¼k bir ilgi gÃ¶rÃ¼yor. KÃ¼Ã§Ã¼k ya da orta Ã¶lÃ§ekli iÅŸletmeler, Ã¼retim kapasitelerini artÄ±rmak, AR â€“ GE konusunda kendini geliÅŸtirmek, kurumsallaÅŸma gibi Ã¶zelliklere de sahip olabilmek iÃ§in de KOSGEB destek kredisi alabilirler. KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanmak isteyenler ilk olarak online sistem kayÄ±t yaptÄ±rmalÄ±dÄ±r, baÅŸvuru iÅŸlemi Ã¼cretsiz olarak gerÃ§ekleÅŸtirilir. Ä°ÅŸte KOSGEB destekleri ve baÅŸvuru sÃ¼reciyle ilgili bilgiler!
KOSGEB KREDÄ°SÄ° NASIL ALINIR?
KOSGEP hibe ve desteklerinden yararlanmak iÃ§in ilk olarak; KOSGEBâ€™e Ã¼ye olunmalÄ±dÄ±r. Bunun iÃ§in KOSGEBâ€˜e giriÅŸ yaptÄ±ktan sonra ÅŸifre ve kullanÄ±cÄ± almak gerekir. Bu esnaf iÃ§in de KOBÄ°â€™ler iÃ§in de gerekmektedir. KOSGEBâ€™e Ã¼ye olan KOBÄ°â€™ler KOSGEB KOBÄ° beyannamesini doldurmalÄ± ve,Âkredi baÅŸvurusu iÃ§in KOSGEB veri tabanÄ±na kayÄ±t olmalÄ±dÄ±r. KOSGEB veri tabanÄ±na kayÄ±t olmak iÃ§in ise KOSGEB giriÅŸten girip bÃ¼tÃ¼n bilgilerinizi, vergi numaranÄ±zÄ± yazmanÄ±z gerekir. Bu ÅŸekilde kayÄ±t birkaÃ§ dakikada yapÄ±labilmekledir.Â
DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU ÅžARTLARI
KOSGEB kredi baÅŸvurusu yapacak olanlar iÃ§in gerekli evraklar ve ÅŸartlar belirlenmiÅŸtir. Bu kiÅŸilerin her ÅŸeyden Ã¶nce TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olmasÄ± gerekmektedir. Suriyeliler KOSGEB kredisi alamaz. 18 yaÅŸ ÅŸartÄ± bulunup aynÄ± zamanda KOBÄ°â€™ler iÃ§in ve esnaflar iÃ§in ayrÄ± ÅŸartlar da bulunur. DiÄŸer yandan hapishaneden Ã§Ä±kanlar iÃ§in yani Mahkumlar iÃ§in KOSGEB destekleri de bulunur. KOSGEB kredisi iÃ§in, eÄŸer yeni iÅŸletme kurulacaksa daha Ã¶nce KOSGEB kredisi alÄ±nmamÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekmektedir.
DESTEK KREDÄ°SÄ° NASIL ALINIR?
â€¢ GiriÅŸimci adayÄ±nÄ±n UygulamalÄ± GiriÅŸimcilik EÄŸitimini tamamlayarak katÄ±lÄ±m sertifikasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±â€¢ Ä°ÅŸletmenin kurulmasÄ±,â€¢ KOSGEB veri tabanÄ±na kayÄ±t yapÄ±lmasÄ±,â€¢ KOBÄ° Bilgi DokumanÄ±,Â â€¢ KOBÄ° Beyannamesi ve eklerinin KOSGEBâ€™e sunulmasÄ±,â€¢ KOBÄ° Beyannamesinin onaylanmasÄ±ndan sonra Yeni GiriÅŸimci DesteÄŸi BaÅŸvurusunun ve Ä°ÅŸ PlanÄ±nÄ±n online hazÄ±rlanmasÄ±.â€¢ Yeni GiriÅŸimci DesteÄŸi BaÅŸvurusunun, Ä°ÅŸ PlanÄ±nÄ±n ve eklerinin kaÅŸeli imzalÄ± olarak KOSGEBâ€™e verilmesi.â€¢ BaÅŸvurunun Ã¶n deÄŸerlendirmesinin yapÄ±lmasÄ± ve uygun olmasÄ± halinde Kurula sevk edilmesi,â€¢ Kurul ToplantÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±,â€¢ BaÅŸvurunun kabulÃ¼ halinde iÅŸletmenin Yeni GiriÅŸimci DesteÄŸi TaahhÃ¼tnamesinin teslimiyle destek sÃ¼recinin baÅŸlatÄ±lmasÄ±,â€¢ Kurulun uygun bulduÄŸu ve hizmet/Ã¼rÃ¼n alÄ±mÄ± tamamlanan giderlere iliÅŸkin online olarak Ã–deme Talep Formu hazÄ±rlanmasÄ± ve ekleriyle KOSGEBâ€™e teslimi,â€¢ ÃœrÃ¼n tespit iÅŸlemlerinin KOBÄ° UzmanlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ±na mÃ¼teakip bÃ¼tÃ§e durumuna gÃ¶re destek Ã¶demesinin yapÄ±lmasÄ±.
KOSGEB DESTEKLERÄ°
1. KOBÄ° Proje Destek ProgramÄ±
2. Tematik Proje Destek ProgramÄ±
3. Ä°ÅŸbirliÄŸi GÃ¼Ã§birliÄŸi Destek ProgramÄ±
4. AR-GE, Ä°novasyon ve EndÃ¼striyel Uygulama Destek ProgramÄ±
5. Genel Destek ProgramÄ±
1. Yurt Ä°Ã§i Fuar DesteÄŸi
2. Yurt DÄ±ÅŸÄ± Ä°ÅŸ Gezisi DesteÄŸi
3. TanÄ±tÄ±m DesteÄŸi
4. EÅŸleÅŸtirme DesteÄŸi5. BaÄŸÄ±msÄ±z Denetim DesteÄŸi
6. Nitelikli Eleman Ä°stihdam DesteÄŸi
7. DanÄ±ÅŸmanlÄ±k DesteÄŸi8. EÄŸitim DesteÄŸi9. Enerji VerimliliÄŸi DesteÄŸi
10. TasarÄ±m DesteÄŸi
11. SÄ±nai MÃ¼lkiyet HaklarÄ± DesteÄŸi
12. Belgelendirme DesteÄŸi
13. Test, Analiz ve Kalibrasyon DesteÄŸi
6. GiriÅŸimcilik Destek ProgramÄ±
7. GeliÅŸen Ä°ÅŸletmeler PiyasasÄ± KOBÄ° Destek ProgramÄ±
8. Kredi Faiz DesteÄŸi9. Laboratuvar Hizmetleri
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