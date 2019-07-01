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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
01.07.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Konyaaltı Plajı tatilcilerin gözdesi

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Konyaaltı Plajı tatilcilerin gözdesi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisleri, bu yaz da tatilcilerin akınına uğruyor. Mavi bayraklı tesis, halka açık plajı, dinlenme alanları ve büfesi ile misafirlerine konforlu bir hizmet sunuyor.

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı’nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden EKDAĞ’a ait Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisi, sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı tatilcilerin buluşma noktası oldu.

Varyant altında hizmet veren sosyal tesis alanı içerisinde kafeterya, soyunma kabinleri ve duş alanları yer alıyor. Uygun fiyat politikasıyla hizmet veren tesis haftanın her günü yerli ve yabancı tatilcileri ağırlıyor. 270 adet şezlong ve şemsiyenin bulunduğu plajda olası tehlikelere karşı cankurtaran ekibi de hazır bekliyor. Aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde sosyal tesisi dolduran vatandaşlar akşam saatlerine kadar huzurlu ve güvenli bir ortamda denizin keyfini çıkartıyor.

Engelli kimlik kartı bulunan vatandaşlar, yanlarındaki bir refakatçiyle birlikte sosyal tesisteki şezlong ve şemsiyelerden ücretsiz faydalanabiliyor. Ayrıca engelli bireyler için plajda özel şezlong ve yürüme yolu da bulunuyor.

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