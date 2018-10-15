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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
15.10.2018 - 23:08, Son Güncelleme:

Konut satışında yabancı rekoru

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Konut satışında yabancı rekoru

Gayrimenkul bilgi şirketi olarak hizmet veren REIDIN ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) hazırladığı Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre eylül ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 18’i yabancılara yapıldı.

Böylece yabancı yatırımcı oranı endeks tarihindeki en büyük sıçramalarından birini yapmış oldu. Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak 2+1 (yüzde 34) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Onu yüzde 25 ile 3+1, yüzde 20 ile 1+1 ve 4+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 11 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar mayıs ayında yüzde 7, haziran ayında yüzde 10, temmuz ayında yüzde 9, ağustos ayında ise yüzde 11 oranında gerçekleşmişti.1 milyon dolarlık gayrimenkul alımı yapan yabancı yatırımcıya ‘vatandaşlık hakkı’ tanınması şartında limitin 250 bin dolara indirilmesinin etkisiyle, önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıya yapılan satışların artacağı da belirtiliyor.

1 YILDA YÜZDE 8 ARTIŞ

Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’ne göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 0.07 düşerken, son üç ayda yüzde 0.82, son altı ayda yüzde 2.56, son bir yılda yüzde 8.08, son üç yılda yüzde 33.82, son beş yılda ise yüzde 82.46 oranında arttı. Konut kira değerleri ise son bir ayda yüzde 0.04, son üç ayda yüzde 2.51, son 6 ayda yüzde 4.99, son 1 yılda yüzde 7.39, son 3 yılda yüzde 26.52, son 5 yılda ise yüzde 65.86 oranında artış gösterdi. Yeni Konut Fiyat Endeksi ise eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.05 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.05 oranında, endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 82.40 oranında artış gerçekleşti

REIDIN CEO’su Kerim Alain Bertrand eylül ayı sonuçları hakkında şunları söyledi: “ Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi, eylül ayında ilk defa olarak düşüş eğilimi göstererek, endekste yüzde 0,07 oranında değer kaybı yaşandı. Endeks değerindeki yıllık değişim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,08 oranında artış yönlü olarak gerçekleşse de yüzde 24,52 olan yıllık TÜFE değişiminin çok altında kaldı. Aylık bazdaki değer azalışı ve yıllık bazda TÜFE değişiminin altında kalınmasının özellikle kredi faiz oranlarının hızlı yükselişinin yarattığı talep azalmasının bir sonucu olduğunu düşünmekteyiz. Ancak yeni döneme ilişkin açıklanan Orta Vadeli Mali Plan ve Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında alınan teşvikler ve önlemler sayesinde bugünlerde yaşamış olduğumuz talepteki azalmanın sona ereceğini ve fiyatlarda düşüşün yaşandığı bu ortamın aynı zamanda gelecek dönemler için de bir alım fırsatı yaratabileceğini söyleyebiliriz.”

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