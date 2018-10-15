Konut satışında yabancı rekoru
Gayrimenkul bilgi şirketi olarak hizmet veren REIDIN ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) hazırladığı Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre eylül ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 18’i yabancılara yapıldı.
Böylece yabancı yatırımcı oranı endeks tarihindeki en büyük sıçramalarından birini yapmış oldu. Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak 2+1 (yüzde 34) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Onu yüzde 25 ile 3+1, yüzde 20 ile 1+1 ve 4+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 11 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar mayıs ayında yüzde 7, haziran ayında yüzde 10, temmuz ayında yüzde 9, ağustos ayında ise yüzde 11 oranında gerçekleşmişti.1 milyon dolarlık gayrimenkul alımı yapan yabancı yatırımcıya ‘vatandaşlık hakkı’ tanınması şartında limitin 250 bin dolara indirilmesinin etkisiyle, önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıya yapılan satışların artacağı da belirtiliyor.
1 YILDA YÜZDE 8 ARTIŞ
Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’ne göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 0.07 düşerken, son üç ayda yüzde 0.82, son altı ayda yüzde 2.56, son bir yılda yüzde 8.08, son üç yılda yüzde 33.82, son beş yılda ise yüzde 82.46 oranında arttı. Konut kira değerleri ise son bir ayda yüzde 0.04, son üç ayda yüzde 2.51, son 6 ayda yüzde 4.99, son 1 yılda yüzde 7.39, son 3 yılda yüzde 26.52, son 5 yılda ise yüzde 65.86 oranında artış gösterdi. Yeni Konut Fiyat Endeksi ise eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.05 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.05 oranında, endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 82.40 oranında artış gerçekleşti
REIDIN CEO’su Kerim Alain Bertrand eylül ayı sonuçları hakkında şunları söyledi: “ Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi, eylül ayında ilk defa olarak düşüş eğilimi göstererek, endekste yüzde 0,07 oranında değer kaybı yaşandı. Endeks değerindeki yıllık değişim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,08 oranında artış yönlü olarak gerçekleşse de yüzde 24,52 olan yıllık TÜFE değişiminin çok altında kaldı. Aylık bazdaki değer azalışı ve yıllık bazda TÜFE değişiminin altında kalınmasının özellikle kredi faiz oranlarının hızlı yükselişinin yarattığı talep azalmasının bir sonucu olduğunu düşünmekteyiz. Ancak yeni döneme ilişkin açıklanan Orta Vadeli Mali Plan ve Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında alınan teşvikler ve önlemler sayesinde bugünlerde yaşamış olduğumuz talepteki azalmanın sona ereceğini ve fiyatlarda düşüşün yaşandığı bu ortamın aynı zamanda gelecek dönemler için de bir alım fırsatı yaratabileceğini söyleyebiliriz.”
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