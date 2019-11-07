Kolanın tadı neden farklı?

TBMM Dilekçe Komisyonu Obezite İle Mücadele Alt Komisyonu, Coca Cola’nın tadını sorguladı. Komisyon Başkanı Belma Satır, “Coca-Cola’nın dünyadaki tadıyla bizdeki tadının farklı olduğu söyleniyor, bunu da söyleyen bilim insanları. Coca-Cola fabrikasını ziyarette sorduk, cevap bizi çok tatmin etmedi. Burada görev Tarım Bakanlığı’nda olması lazım” diyerek Tarım Bakanlığı’ndan bilgi istedi. Bakanlık uzmanı Emel Molla da Coca Cola ile ilgili bir bilgi notu hazırlayıp Komisyona sunacağını aktardı. Kola üzerinden yapılan tartışma, obezite ile mücadele yöntemlerini belirlemek üzere kurulan Meclis Komisyonun tutanaklarında şöyle yer aldı: “Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Mühendisi Emel Molla: Mevzuatta ‘meyve suyu’ olarak adlandırdığımız ürünlerde dışarıdan ilave şeker kullanımı yasaklandı. Önceden 150 miligram/litreye kadar izin verilmekteydi, şu anda meyve sularına dışarıdan şeker ilave edilmesi yasaklanmış durumda.”

AB İLE UYUMLU MEVZUAT

Komisyon üyelerinin konuşmaları tutanaklarda şu şekilde yer aldı:

Başkan Belma Satır: Bu meyve suyuyla ilgili konuda takipte başarılı mıyız?

Emel Molla: Evet, efendim. Zaten ‘yüzde 100 meyve suyu’ olarak tanımladığımız ve etiketlerde yüzde 100 olarak belirtilenlerde dışarıdan ilave şeker katılmıyor. Bunların analizleri de yapılabiliyor.

Başkan Satır: Peki, marka ürünlerin yurt dışındaki üretimdeki oranlarıyla Türkiye’deki üretim oranlarında farklılık olduğu söyleniyor, böyle bir bilgi var, ‘Bizim damak tadımıza uygun olsun’ düşüncesiyle fazla şeker kullanıldığı söyleniyor, böyle bir şey var mı?

Emel Molla: Efendim, bizim mevzuatlarımız Avrupa Birliği’yle bire bir uyumlu durumda zaten, meyve suları da aynı şekilde. 12’nci Fasıl kapsamında mecburen zaten yapmış olduğumuz uygulamalarımız var ve yasal düzenlemelerimiz AB’den farklı değil. Şu anda böyle bir fark söz konusu olamaz.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli: Yani Avrupa’daki şeker oranıyla Türkiye’deki şeker oranı aynı mı?

Emel Molla: Analiz etmemiz lazım efendim. Onunla ilgili şu anda ben ‘Aynıdır’ ya da ‘Değildir’ diyemem. Ama bizim kendi kısıtlamalarımız mevcut.

TATLARI FARKLI MI?



Başkan Satır: Böyle bir şaibe var; yani gazlı içeceklerin dünyadaki şeker oranıyla Türkiye’deki şeker oranının farklı olduğu söyleniyor. Hatta biz nereden bunu duyduk? Dünya Sağlık Örgütü’nde yapılan bir sunumda İngiltere, Hollanda, Fransa gibi ülkelerde yeniden formülü, örnekleri bulunduğunu gördük. Ülkelerin kültürel değerleri ve damak tatlarına göre örneğin şeker yerine farklı bileşenlerle ürünlerinin tatlandırılması söz konusu... Bakanlığınızda bu konuda bir çalışma var mı veya buradaki net bilgi nedir? Coca-Cola’nın dünyadaki tadıyla bizdeki tadının farklı olduğu söyleniyor, bunu da söyleyen bilim insanları. Biz bunu yerinde, Coca-Cola fabrikasını ziyarette sorduk değil mi Hüda Hanım? Bu konuda verdikleri cevap bizi çok tatmin etmedi.

AZALTMAYA ÇALIŞIYORLAR



HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya: Azaltmaya çalışıyorlar.

Başkan Satır: Ama net bir bilgi değil. Yani burada görev tabii halk sağlığı açısından Tarım Bakanlığı’nda olması lazım.

Emel Molla: Alkolsüz İçecekler Tebliği’yle ilgili bilgi notumuzu biz size hazırlayıp iletelim.

Başkan Satır: Tamam, bizim hassasiyetimi de anladınız, o konuda bilgi istiyoruz. Yani bunun bir dedikodu olmaktan çıkıp... ‘Böyle bir şey yok’ da diyebilirsiniz, ‘Evet, böyle bir şey var’ da diyebilirsiniz, bunu bilmekte fayda var.”