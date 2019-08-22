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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
22.08.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Koç Holding’in acı günü

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Koç Holding’in acı günü

Koç Holding’de 20 yıldır yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Prof. Dr. John H. Mc Arthur hayatını kaybetti.

Koç Holding’in önemli yöneticilerinden, Harvard Üniversitesi’nde dekanlık görevlerinde bulunan Prof. Dr. John Mc Arthur Amerika Birleşik Devletleri'nde vefat etti. Arthur 20 yıldır Koç Holding’de yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyordu.

Koç Holding acı haberi KAP’a şöyle duyurdu:

1999 yılından itibaren Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Sayın Prof. Dr. John Mc Arthur ABD'de vefat etmiştir.

PROF. DR. JOHN H. MCARTHUR KİMDİR?

Yükseköğrenimini British Columbia Üniversitesi’nin (Kanada) ardından Harvard Üniversitesi’nde (ABD) yüksek lisans ve doktora programlarıyla sürdürmüştür. 1962 yılında Profesör olduğu Harvard Üniversitesi İş İdaresi Fakültesi’nde 1980-1995 yıllarında Dekanlık yapmıştır. Halen Kanada Asya Pasifik Vakfı Başkanlığı ile Duke Üniversitesi Sağlık Sistemleri, Stemnion Inc., Aileron Therapeutics ve Thomson Reuters Founders Share Co. Ltd. Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini sürdüren McArthur, uzun yıllar Brigham ve Kadın Hastanesi’nin Başkanlığı’nı yapmış ve daha sonra Partners HealthCare System Inc.’de Mütevelli Heyeti Eş Başkanlığı’nda bulunmuştur. Chase Manhattan Corp., Bell Canada, GlaxoSmithKline Plc ve AES Corp. Yönetim Kurulları’nda görev almıştır. 2013 yılında Officer of the Order of Canada nişanına layık görülmüştür.

1999 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

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