KOBİ’lerin kredi faizi KOSGEB’de
KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, “Yeni dönemde her bir KOBİ’nin, çerçevesini KOSGEB’in belirlediği ölçüde bankadan kredi kullanması halinde bu kredinin faizini biz KOSGEB olarak belli bir puan üzerinden karşılayacağız. Her bir KOBİ’mizin 100 bin liradan 500 bin liraya kadar bir kredi limiti olacak. Önümüzdeki birkaç ay içinde bunu yürürlüğe koymayı düşünüyoruz” dedi.
Uzkurt, çalışma kapsamında KOSGEB’in, faizi belli bir puan üzerinden karşılayacağını, bu puanın kullanılacak kredinin türüne göre belirleneceğini ifade ederek, şöyle devam etti: “Örneğin, bir firmamız makine teçhizat almak için kredi kullandığında bunun faiz oranını karşılamadaki taban puanımız 6 puansa, ‘yerli makine alacağım’ dediğinde 4 puan daha ekleyip 10 puan üzerinden faizi karşılayacağız. Hem KOBİ’leri hem yerli üretimi destekleyeceğiz.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle