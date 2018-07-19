Dünyaca Ünlü CEO'lar İlk İşlerine Nerede Başladılar?
Günümüz dünyasında pek çok kişinin rol modeli olan CEO'ların ilk iş deneyimlerini merak ediyor musunuz?
Günümüzde kariyeri ve sosyal yaşamı en çok merak edilen insanların başında dünyaca ünlü şirketleri yöneten CEO'lar bulunuyor. Ancak sanılanın aksine, önemli işler başarmış ve herkesin konuştuğu bu yöneticiler direkt olarak önemli yerlere gelmiyor. Çoğunun geçmişinde, basit ve düşük ücretle çalışılan işler bulunuyor.
Bill McDermott
Dünyaca ünlü SAP şirketinin CEO'su, iş hayatına lise yıllarında atılmış. McDermott'un ilk işi ise bir restoranda komilik yapmak olmuş.
Dick Costolo
Twitter'ın eski CEO’larından Dick Costolo, kariyerine başlarken stand up gösterileri düzenliyormuş. Bir bilgisayar yazılımcısı olmasına rağmen para kazanmak için bu işe başlamış.
Jeff Bezos
Kariyeri en çok merak edilen isimlerden biri de şüphesiz Amazon.com'un sahibi Jeff Bezos'dur. Bezos, iş yaşamına ilk adımını McDonalds'ta başlamış. Üstelik bu işyerindeki rolü kasiyerlikmiş.
David Dewalt
McAffe&FireEye yazılım şirketlerinin yöneticiliğini yapan Dewalt ilk işine bir tele pazarlama şirketinde başlamış. Ünlü CEO, burada çok düşük bir maaşla yaşamını sürdürmüş.
Meg Whitman
eBay&HP CEO'luğu yapan Whitman, kariyerine ulaşırken çok zorlu yollardan geçmiş birisi. Whitman, iş hayatına bir reklam ajansında başlamış. Küçük yaşlarda para kazanmak için bu yola başlayan Whitman, kendisini geliştirmek için başka bir pazarlama şirketine geçmiş.
Michael Dell
Teknoloji ve yazılım devlerinden biri olan DELL şirketinin CEO'su Michael Dell, gençlik dönemlerinde başladığı ilk işinde telefon üzerinden gazete ve dergi aboneliği satışı yapıyormuş.
Pat Gelsinger
Intel & VMware şirketlerinin CEO'luğunu yapan Pat Gelsinger, çok düşük gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bu nedenle erken yaşta çalışmaya başlayan Gelsinger, bir çiftlikte ve tarlada çalışmaya başlamış. Düşük ücretlerle çalışan fakat kendi parasını kendi kazanan Gelsinger, eğitim hayatına da zorlukla devam etmesine rağmen bu günlere ulaşan örnek isimlerden biri.
Sundar Pichai
Google'ın CEO'su olan Sundar Pichai de oldukça zor geçen gençlik yıllarından sonra bu noktaya gelmeyi başarmış isimlerden biri. Pichai, Hindistan'da geçen çocukluk dönemlerinde babası gibi mühendis olmak istemiş. Bu nedenle elektronik cihazlar satan küçük bir dükkanda düşük bir ücretle çalışmaya başlamış.
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