Dünyaca Ünlü CEO'lar İlk İşlerine Nerede Başladılar?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kobi
19.07.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

Dünyaca Ünlü CEO'lar İlk İşlerine Nerede Başladılar?

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Dünyaca Ünlü CEO'lar İlk İşlerine Nerede Başladılar?

Günümüz dünyasında pek çok kişinin rol modeli olan CEO'ların ilk iş deneyimlerini merak ediyor musunuz?

Günümüzde kariyeri ve sosyal yaşamı en çok merak edilen insanların başında dünyaca ünlü şirketleri yöneten CEO'lar bulunuyor. Ancak sanılanın aksine, önemli işler başarmış ve herkesin konuştuğu bu yöneticiler direkt olarak önemli yerlere gelmiyor. Çoğunun geçmişinde, basit ve düşük ücretle çalışılan işler bulunuyor.

Bill McDermott

Dünyaca ünlü SAP şirketinin CEO'su, iş hayatına lise yıllarında atılmış. McDermott'un ilk işi ise bir restoranda komilik yapmak olmuş.

Dick Costolo

Twitter'ın eski CEO’larından Dick Costolo, kariyerine başlarken stand up gösterileri düzenliyormuş. Bir bilgisayar yazılımcısı olmasına rağmen para kazanmak için bu işe başlamış.

Jeff Bezos

Kariyeri en çok merak edilen isimlerden biri de şüphesiz Amazon.com'un sahibi Jeff Bezos'dur. Bezos, iş yaşamına ilk adımını McDonalds'ta başlamış. Üstelik bu işyerindeki rolü kasiyerlikmiş.

David Dewalt

McAffe&FireEye yazılım şirketlerinin yöneticiliğini yapan Dewalt ilk işine bir tele pazarlama şirketinde başlamış. Ünlü CEO, burada çok düşük bir maaşla yaşamını sürdürmüş.

Meg Whitman

eBay&HP CEO'luğu yapan Whitman, kariyerine ulaşırken çok zorlu yollardan geçmiş birisi. Whitman, iş hayatına bir reklam ajansında başlamış. Küçük yaşlarda para kazanmak için bu yola başlayan Whitman, kendisini geliştirmek için başka bir pazarlama şirketine geçmiş.

Michael Dell

Teknoloji ve yazılım devlerinden biri olan DELL şirketinin CEO'su Michael Dell, gençlik dönemlerinde başladığı ilk işinde telefon üzerinden gazete ve dergi aboneliği satışı yapıyormuş.

Pat Gelsinger

Intel & VMware şirketlerinin CEO'luğunu yapan Pat Gelsinger, çok düşük gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bu nedenle erken yaşta çalışmaya başlayan Gelsinger, bir çiftlikte ve tarlada çalışmaya başlamış. Düşük ücretlerle çalışan fakat kendi parasını kendi kazanan Gelsinger, eğitim hayatına da zorlukla devam etmesine rağmen bu günlere ulaşan örnek isimlerden biri.

Sundar Pichai

Google'ın CEO'su olan Sundar Pichai de oldukça zor geçen gençlik yıllarından sonra bu noktaya gelmeyi başarmış isimlerden biri. Pichai, Hindistan'da geçen çocukluk dönemlerinde babası gibi mühendis olmak istemiş. Bu nedenle elektronik cihazlar satan küçük bir dükkanda düşük bir ücretle çalışmaya başlamış.

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