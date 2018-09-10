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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kobi
10.09.2018 - 16:54, Son Güncelleme:

Dijital Reklamların Fiziksel Satışlarınıza Etkisini Merak Ediyor musunuz?

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Dijital Reklamların Fiziksel Satışlarınıza Etkisini Merak Ediyor musunuz?

Reklamlar artık dijital mecralara kayıyor. Peki dijital reklamların etkileri nasıl?

İnternet ve sosyal medyanın bütün hayatımızı ele geçirdiği bugünlerde; satış, reklam ve pazarlama sektörleri de gün geçtikçe dijitalleşmeye başlıyor. Bu konu son günlerde araştırmacıların en çok araştırdıkları konulardan biri haline geldi ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı.

Reklam için yapılan harcamalara değiyor

Dijital reklamlar için ayrılan bütçe her ne kadar çok fazla gibi görünse de yapılan araştırmalar dijital reklamlardan kaynaklı satışların, reklam için harcanan bütçeye göre oldukça fazla gelir getirdiğini gösteriyor.

Dijital olmayan ekonomi kanalları üzerinde de olumlu etki

Reklam tercihlerinde görülen dijitalleşme ülkenin genel ekonomisini olumlu yönde etkiliyor. Dijital reklamlar için yapılan istihdamların gün be gün artması, çalışan nüfusu arttırarak fiziksel satışların da ülke ekonomisine bağlı olarak dolaylı yoldan artmasını sağlıyor.

Müşterinin tüm ilişkilerinde olumlu etki

Dijital reklamı gördükten sonra, ürünü almaya karar veren müşteriler; alışverişin bütün aşamalarında firmaya ve ürüne karşı daha pozitif duygular besliyor. Olumlu duygulardaki bu artış, firmanın fiziksel satışlarını doğrudan etkileyerek pazarda kendine daha iyi bir yer edinmesini sağlıyor.

Yüksek ikna gücü

Ürünü almayı düşünmeyen müşterilerin dahi, dijital reklamlar ile bir anda potansiyel müşteriye dönüştüğünü söyleyen araştırmacılar; firma ve ürüne karşı müşterinin dijital reklamlar sayesinde ikna edilme oranının arttığını da ifade ediyor.

Yüksek etkileşim

Gün geçtikçe her şeyin dijitalleştiği günümüz dünyasında, dijital kaynaklar aracılığıyla yapılan reklamların fiziksel satışlar üzerindeki etkisi; sözlü ve yazılı basın aracılığı ile yapılan reklamların etkisine göre oldukça yüksek.

Geleneksel medyayı unutun!

Çocukların dahi gün içinde sosyal medya ve internet araçları ile olan etkileşimi düşünülecek olursa; fiziksel satışları için yapılan geleneksel medya reklamları tekniğinin yavaş yavaş tarih olmaya başladığını söyleyebiliriz.

Hedef kitleye ulaşmanın en akıllı yolu

Ürünü pazarlayacağınız hedef kitleyi belirledikten sonra yapmanız gereken iş, hedef kitle için en uygun dijital reklam kanalı seçip reklamı yayınlamaktır. Çeşitli araştırma şirketlerinin yapmış olduğu çalışmalar hedef kitleniz için uygun kanalı belirlemenize yardımcı olacak ve fiziksel satışlarınızı olabildiğince arttıracaktır.

Sandığınızdan çok daha etkili!

Son günlerde dijital reklam sektörüne yapılan yatırımların artmasındaki tek ortak sebep, dijital reklamların fiziksel satışlar üzerinde ve ekonomik fayda üzerinde sanıldığından çok daha fazla olumlu sayılabilecek etkisinin olması.

Dünya markalarının tercihi

Ürünü satın almak konusunda müşteriyi harekete geçirmek için en etkili yöntem olarak bilinen dijital reklamcılık, dünya markalarının son günlerde ürünlerinin reklamını yapmak için ilk tercihleri.

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