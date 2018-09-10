Dijital Reklamların Fiziksel Satışlarınıza Etkisini Merak Ediyor musunuz?
Reklamlar artık dijital mecralara kayıyor. Peki dijital reklamların etkileri nasıl?
İnternet ve sosyal medyanın bütün hayatımızı ele geçirdiği bugünlerde; satış, reklam ve pazarlama sektörleri de gün geçtikçe dijitalleşmeye başlıyor. Bu konu son günlerde araştırmacıların en çok araştırdıkları konulardan biri haline geldi ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı.
Reklam için yapılan harcamalara değiyor
Dijital reklamlar için ayrılan bütçe her ne kadar çok fazla gibi görünse de yapılan araştırmalar dijital reklamlardan kaynaklı satışların, reklam için harcanan bütçeye göre oldukça fazla gelir getirdiğini gösteriyor.
Dijital olmayan ekonomi kanalları üzerinde de olumlu etki
Reklam tercihlerinde görülen dijitalleşme ülkenin genel ekonomisini olumlu yönde etkiliyor. Dijital reklamlar için yapılan istihdamların gün be gün artması, çalışan nüfusu arttırarak fiziksel satışların da ülke ekonomisine bağlı olarak dolaylı yoldan artmasını sağlıyor.
Müşterinin tüm ilişkilerinde olumlu etki
Dijital reklamı gördükten sonra, ürünü almaya karar veren müşteriler; alışverişin bütün aşamalarında firmaya ve ürüne karşı daha pozitif duygular besliyor. Olumlu duygulardaki bu artış, firmanın fiziksel satışlarını doğrudan etkileyerek pazarda kendine daha iyi bir yer edinmesini sağlıyor.
Yüksek ikna gücü
Ürünü almayı düşünmeyen müşterilerin dahi, dijital reklamlar ile bir anda potansiyel müşteriye dönüştüğünü söyleyen araştırmacılar; firma ve ürüne karşı müşterinin dijital reklamlar sayesinde ikna edilme oranının arttığını da ifade ediyor.
Yüksek etkileşim
Gün geçtikçe her şeyin dijitalleştiği günümüz dünyasında, dijital kaynaklar aracılığıyla yapılan reklamların fiziksel satışlar üzerindeki etkisi; sözlü ve yazılı basın aracılığı ile yapılan reklamların etkisine göre oldukça yüksek.
Geleneksel medyayı unutun!
Çocukların dahi gün içinde sosyal medya ve internet araçları ile olan etkileşimi düşünülecek olursa; fiziksel satışları için yapılan geleneksel medya reklamları tekniğinin yavaş yavaş tarih olmaya başladığını söyleyebiliriz.
Hedef kitleye ulaşmanın en akıllı yolu
Ürünü pazarlayacağınız hedef kitleyi belirledikten sonra yapmanız gereken iş, hedef kitle için en uygun dijital reklam kanalı seçip reklamı yayınlamaktır. Çeşitli araştırma şirketlerinin yapmış olduğu çalışmalar hedef kitleniz için uygun kanalı belirlemenize yardımcı olacak ve fiziksel satışlarınızı olabildiğince arttıracaktır.
Sandığınızdan çok daha etkili!
Son günlerde dijital reklam sektörüne yapılan yatırımların artmasındaki tek ortak sebep, dijital reklamların fiziksel satışlar üzerinde ve ekonomik fayda üzerinde sanıldığından çok daha fazla olumlu sayılabilecek etkisinin olması.
Dünya markalarının tercihi
Ürünü satın almak konusunda müşteriyi harekete geçirmek için en etkili yöntem olarak bilinen dijital reklamcılık, dünya markalarının son günlerde ürünlerinin reklamını yapmak için ilk tercihleri.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle