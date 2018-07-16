Dijital çağa ayak uyduran şehirler
Dijitalleşmeye şehirler de ayak uydurmaya çalışıyor. İşte bu işi hakkıyla yapanlardan bazıları...
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre önümüzdeki 35 yıl içerisinde dünya nüfusunun 3/2’lik kısmının şehirlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Şimdiki insan popülasyonunun 2.5 milyar daha artması anlamına gelen bu durum için bazı şehirler, şimdiden kendilerini geliştirme fırsatlarını değerlendiriyor. En yeni teknolojilere dayanarak geliştirilen şehirlerin yükselen insan popülasyonuna daha kolay hizmet verebilmesi ise esas amaç. İşte dünya üzerinde dijital çağa ayak uyduran şehirler:
Barselona - İspanya
İspanya'nın önde gelen şehirlerinden Barselona, artan endüstri tasarımcısı sayısı ve akıllı telefon kullanımı ile ile dikkat çekiyor. Şehrin muhtelif alanlarına yerleştirilen kutular şehrin gürültü seviyesini ölçmek ve önlem almak için kullanılırken trafik durumu ve bölgedeki insanların kaç tane selfie çektiği gibi ilginç bilgileri de analiz edebiliyor.
Hong Kong - Çin
Tek bir kategorideki gelişmeler yerine birden çok kategoride dijital çağa ayak uydurmayı hedefleyen Hong Kong, yüksek teknoloji ürünleri ile ihracat rakamlarını her geçen gün yükseltirken Çin'deki en hızlı şehir içi internet kullanımı teknolojilerine de önemli bir bütçe ayırıyor.
Amsterdam - Hollanda
Amsterdam, enerji verimliliği, start-up kültürü ve finansal teknoloji yatırımları ile dijital çağa ayak uyduran şehirlerden. Gaz ve dizel tipi araçların yasaklanması ve elektrikli araçların kullanımının yaygınlaştırılması Amsterdam hükümetinin gündem maddeleri arasında.
Tokyo - Japonya
Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan Tokyo, ulaşım sistemlerine önemli yatırımlar sağlıyor. Gelişmiş metro sistemi ile her yıl 2 milyarın üzerinde kişiye hizmet veren şehir ayrıca 2020 olimpiyatları sebebiyle de pek çok yeni teknolojik altyapıya yatırım yapıyor.
Singapur
Yüksek teknoloji ve girişim sermayedarlarına verdiği destek ile bilinen Singapur, ulaşım teknolojilerinde daha akıllı tren sistemleri geliştirmek için kolları sıvadı. Hükümetin hedefi araba sayısını azaltarak toplu taşımayı daha yaygın hale getirmek.
Seul - Güney Kore
Dijital çağa ayak uyduran şehirler arasında ilk sıralarda olan Seul, New York metro sisteminden daha gelişmiş bir metro altyapı sistemine sahip. Şehir içi LTE internet teknolojisini geliştirmeyi hedefleyen kentte ayrıca sanal mağazaların da yakın zamanda hayata geçmesi gündemde.
New York - ABD
New York teknoloji odaklı şehirlerin başında geliyor. 7000'in üzerinde teknolojik start-up şirketine ev sahipliği yapan şehirde ücretsiz Wi-Fi hizmetinin yanında 500'ün üzerinde akıllı kiosk şehir sakinlerinin kullanımına sunuluyor.
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