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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kobi
16.07.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

Dijital çağa ayak uyduran şehirler

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Dijital çağa ayak uyduran şehirler

Dijitalleşmeye şehirler de ayak uydurmaya çalışıyor. İşte bu işi hakkıyla yapanlardan bazıları...

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre önümüzdeki 35 yıl içerisinde dünya nüfusunun 3/2’lik kısmının şehirlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Şimdiki insan popülasyonunun 2.5 milyar daha artması anlamına gelen bu durum için bazı şehirler, şimdiden kendilerini geliştirme fırsatlarını değerlendiriyor. En yeni teknolojilere dayanarak geliştirilen şehirlerin yükselen insan popülasyonuna daha kolay hizmet verebilmesi ise esas amaç. İşte dünya üzerinde dijital çağa ayak uyduran şehirler:

Barselona - İspanya

İspanya'nın önde gelen şehirlerinden Barselona, artan endüstri tasarımcısı sayısı ve akıllı telefon kullanımı ile ile dikkat çekiyor. Şehrin muhtelif alanlarına yerleştirilen kutular şehrin gürültü seviyesini ölçmek ve önlem almak için kullanılırken trafik durumu ve bölgedeki insanların kaç tane selfie çektiği gibi ilginç bilgileri de analiz edebiliyor.

Hong Kong - Çin

Tek bir kategorideki gelişmeler yerine birden çok kategoride dijital çağa ayak uydurmayı hedefleyen Hong Kong, yüksek teknoloji ürünleri ile ihracat rakamlarını her geçen gün yükseltirken Çin'deki en hızlı şehir içi internet kullanımı teknolojilerine de önemli bir bütçe ayırıyor.

Amsterdam - Hollanda

Amsterdam, enerji verimliliği, start-up kültürü ve finansal teknoloji yatırımları ile dijital çağa ayak uyduran şehirlerden. Gaz ve dizel tipi araçların yasaklanması ve elektrikli araçların kullanımının yaygınlaştırılması Amsterdam hükümetinin gündem maddeleri arasında.

Tokyo - Japonya

Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan Tokyo, ulaşım sistemlerine önemli yatırımlar sağlıyor. Gelişmiş metro sistemi ile her yıl 2 milyarın üzerinde kişiye hizmet veren şehir ayrıca 2020 olimpiyatları sebebiyle de pek çok yeni teknolojik altyapıya yatırım yapıyor.

Singapur

Yüksek teknoloji ve girişim sermayedarlarına verdiği destek ile bilinen Singapur, ulaşım teknolojilerinde daha akıllı tren sistemleri geliştirmek için kolları sıvadı. Hükümetin hedefi araba sayısını azaltarak toplu taşımayı daha yaygın hale getirmek.

Seul - Güney Kore

Dijital çağa ayak uyduran şehirler arasında ilk sıralarda olan Seul, New York metro sisteminden daha gelişmiş bir metro altyapı sistemine sahip. Şehir içi LTE internet teknolojisini geliştirmeyi hedefleyen kentte ayrıca sanal mağazaların da yakın zamanda hayata geçmesi gündemde.

New York - ABD

New York teknoloji odaklı şehirlerin başında geliyor. 7000'in üzerinde teknolojik start-up şirketine ev sahipliği yapan şehirde ücretsiz Wi-Fi hizmetinin yanında 500'ün üzerinde akıllı kiosk şehir sakinlerinin kullanımına sunuluyor.

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