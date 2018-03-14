Bitcoin meraklılarının bilmesi gereken terimler

Çoğumuzun merakla takip etmeye başladığı yeni bir piyasa olan bitcoin piyasası risk almayı sevenlerin de, tedbirli ilerlemeyi tercih edenlerin de kendilerine göre yatırım seçenekleri bulduğu bir platform olarak oldukça popüler hale geldi. Bitcoin ile ilgili terimleri sizler için derledik...

Altcoin: Çözülmesi ve dolayısıyla işlem görmesi bitcoin kadar zor olmayan alternatif para birimidir. Bitcoinden daha az bilinir olduğu için, her altcoin her piyasada işlem görmeyebilir. Bitcoinden maliyet olarak daha ulaşılabilirdir.

Çözülmesi ve dolayısıyla işlem görmesi bitcoin kadar zor olmayan alternatif para birimidir. Bitcoinden daha az bilinir olduğu için, her altcoin her piyasada işlem görmeyebilir. Bitcoinden maliyet olarak daha ulaşılabilirdir. Address: Ödeme yapmak ve ödeme almak için kullanılan bir karakterler çubuğudur. Bir QR kod olarak kullanılması da mümkündür. Eğer başka taraftan bir ödeme alacaksanız, address bilgisini onlarla paylaşmanız yeterlidir.

Ödeme yapmak ve ödeme almak için kullanılan bir karakterler çubuğudur. Bir QR kod olarak kullanılması da mümkündür. Eğer başka taraftan bir ödeme alacaksanız, address bilgisini onlarla paylaşmanız yeterlidir. Client: Bir yazılım programı olan client, bilgisayarda ya da mobil cihazlarda çalışabilir. İşlemlerinizi ağa bağlandığınızda, client üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Bir yazılım programı olan client, bilgisayarda ya da mobil cihazlarda çalışabilir. İşlemlerinizi ağa bağlandığınızda, client üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Inflation: Normal piyasalarda da kullanılan fiyatların belirli bir zaman döneminde sürekli olarak artışını gösteren bir terimdir.

Normal piyasalarda da kullanılan fiyatların belirli bir zaman döneminde sürekli olarak artışını gösteren bir terimdir. Deflation: Normal piyasalarda da kullanılan ve fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli olarak düşüşünü gösteren terimdir.

Normal piyasalarda da kullanılan ve fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli olarak düşüşünü gösteren terimdir. Input: Bitcoin piyasasında ödemenin geldiği tarafı gösterir. Eğer bitcoin halihazırda işlem gören, yeni bulunmamış bir bitcoinse input bir address olur.

Bitcoin piyasasında ödemenin geldiği tarafı gösterir. Eğer bitcoin halihazırda işlem gören, yeni bulunmamış bir bitcoinse input bir address olur. Mining: Çeşitli donanımlar aracılığıyla yeni bitcoin ve altcoin bulma işidir. Bu işlem için bazı şifreler kırılır ve coinlere ulaşılır.

Çeşitli donanımlar aracılığıyla yeni bitcoin ve altcoin bulma işidir. Bu işlem için bazı şifreler kırılır ve coinlere ulaşılır. Cloud Mining: Mining işlemini internet üzerinden yapma işlemidir. Bunun için kullanılan popüler internet siteleri mevcuttur.

Mining işlemini internet üzerinden yapma işlemidir. Bunun için kullanılan popüler internet siteleri mevcuttur. Scamcoin: Altında herhangi bir fikir yatmayan ve para kazanmak amacıyla oluşturulmuş coinlerdir. Bu coinleri yaratanlar, coinleri toplayıp piyasadan çekilirler.

Altında herhangi bir fikir yatmayan ve para kazanmak amacıyla oluşturulmuş coinlerdir. Bu coinleri yaratanlar, coinleri toplayıp piyasadan çekilirler. Arbitraj: Hem normal piyasaları, hem de bitcoin ve altcoin piyasalarını kapsayan ve farklı finansal varlıkların farklı piyasalardaki değişken değerinden faydalanarak ve alım satım işlemleri gerçekleştirerek kar elde etme işidir.

Hem normal piyasaları, hem de bitcoin ve altcoin piyasalarını kapsayan ve farklı finansal varlıkların farklı piyasalardaki değişken değerinden faydalanarak ve alım satım işlemleri gerçekleştirerek kar elde etme işidir. Chart: Bir bitcoinin belirli zaman aralıklarında, fiyatında gerçekleşen artış ya da azalışı gösteren tabloya verilen addır. Yatırım yapacak kişilerin sıklıkla takip etmesi gerekir.

Bir bitcoinin belirli zaman aralıklarında, fiyatında gerçekleşen artış ya da azalışı gösteren tabloya verilen addır. Yatırım yapacak kişilerin sıklıkla takip etmesi gerekir. Wallet: Bitcoinleri taşımak için kullanılan cüzdandır. Depolamak amacıyla da kullanılabilir. Çeşitli addresslerde yer alan bitcoinlere ulaşmak için kullanılan anahtarları saklar. Bir cüzdanda sahip olduğunuz bitcoin ve yer aldıkları addressleri görüntüleyebilirsiniz.