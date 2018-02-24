Başarılı freelancer olmak için 7 tüyo

Herhangi bir şirkete bağlı kalmadan, esnek bir çalışma programı ile ve genellikle uzaktan çalışma biçimini freelance çalışma olarak tanımlıyoruz. Çok keyifli gibi görünse de bu tür çalışma şekli düzenli bir iş akışının ve buna bağlı olarak da gelirin olmaması sebebiyle oldukça zordur. Peki, başarılı bir freelance çalışan olmanın yolu nereden geçiyor?

1. Disiplin sağlamak bu konuda dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri. Freelance çalışmak, sadece size uygun olan saatlerde işinizle ilgilenebileceğiniz anlamına gelmesin. Bir şirkette çalışıyormuş gibi mesai saatleri belirlemeniz ve bu saatler arasında sadece işinizle ilgilenmeniz buna güzel bir çözüm olabilir.

2. Çevrenizi ve iş bağlantılarınızı genişletmelisiniz. Daha önce bir şirkette çalıştıysanız, buradaki bağlantılarınızla aranızı sıcak tutun. İleride bu kişilerin ya da onların çevresindekilerin yaptığınız işe ihtiyaçları olması durumunda ilk akla gelen siz olabilirsiniz. Yeni yeni bağlantılar kurmak için de çaba harcayın. İşinizle ilgili etkinlik, seminer ya da konferanslara katılın, aktif olun, yeni insanlar ve kültürler tanıyın. Bunu yaparak ufkunuzu da genişletebilir ve işinizle veya iş yapış şeklinizle ilgili iyileştirmeler yapabilirsiniz.

3. Ortaya kaliteli bir iş çıkarmaya çalışın. Bir işi sadece teslim etmiş olmak için teslim etmeyin. Eğer süresi geldiğinde iş üzerinde hala içinize sinmeyen yerler varsa, bunu müşterinizle samimi bir şekilde paylaşın. Kaliteli bir çalışan olmak zaman zaman yoğun çalıştırma gerektirebilir. Buna alışın ve bazı günlerde çok yorulacak olmanızı kabullenin.

4. Çalışma ve özel hayat dengesi de hem işten aldığınız zevk; hem de sosyal hayatınız açısından kritiktir. Gün içerisinde nasıl sadece işinize ayırdığız zamanlar varsa, aynı şekilde sadece kendinize ayırdığınız zamanlar da olmalı. Bu zamanlarda iş hakkında bir şey düşünmemeye özen gösterin.

5. Zaman yönetimini doğru bir şekilde yapmak, işleri vaktinde yetiştirmeniz ve diğer işlere de zaman ayırabilmeniz için oldukça önemli. Aldığınız işlerle ilgili ayrıntılı planlar hazırlayıp, programınızda bu işin adımlarını doğru yerlere yerleştirin.

6. Sizi rakiplerinizden ayrıştıracak bir rekabetçi avantaj yakalayın ve buna odaklanın. İşinizle ilgili çok iyi yaptığınız bir şeyin reklamını verebilir, bunun için sosyal medyayı yaratıcı bir şekilde kullanabilir ve müşterilerinizin başkalarına da sizi önermesini sağlayabilirsiniz.

7. Arkadaşlarınızla iş paylaşmaktan çekinmeyin. Eğer gelen iş sizin yapamayacağınız, yapsanız da kalitesinden emin olmadığınız bir işse, işi kabul edip pazarda sizin işleriniz konusunda bir tereddüt olmasına sebebiyet vermeyin. Gerçekten içinize sinerek yapabileceğiniz işleri kabul edin ve elinizden geleni yapın. Eğer başka bir arkadaşınız bu işi yapabilecekse, işi ona göndermekten çekinmeyin.