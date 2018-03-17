A'dan Z'ye Fintech hakkında en çok merak edilenler

Finansal teknoloji (Finance ve Technology) kelimelerinin birleşmesinden doğan Fintech terimi, en çok yatırım alan sektörlerden biri olarak piyasadaki yerini koruyor. Peki, nedir bu fintech?

Fintech nedir?

Finansal işlemlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayan bir platform olan Fintech, özellikle Amerika ve İngiltere'de çokça kullanılmaya başlanan bir sistem. Tüm dünyada kullanılan online ödeme sistemleri de Fintech ile hayatımıza girmiş alternatiflerden biri. Fintech uygulamaları ile işlemlerin daha hızlı ve daha verimli halledilmesi esas alınıyor.

Fintech nasıl ortaya çıktı?

21. yüzyılda geleneksel bankacılık ve finans piyasaları işlemlerini geride bırakarak, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte ortaya çıktı. Tüketiciler için borç alma ve verme gibi en basit finansal işlemin bile çok yavaş ve çok fazla prosedür içeren yapısına karşılık, hızlı ve efektif çözümler sunarak çağa ayak uyduran bir platform geliştirildi.

Fintech ne gibi avantajlar sunuyor?

Teknolojik gelişmelerle birlikte bankacılık işlemlerinin internet erişimi olan her yerden hızlıca yapılabilmesi, bu işlemler için zaman ya da mekana bağlı kalınmasının önlenmesi, tüketiciler için onların ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş yeni uygulamalar, artan işlem hacmi ve verimlilik Fintech'in sağladığı avantajlardan bazıları.

Fintech ve bankacılık arasındaki ilişki nedir?

Fintech, geleneksel bankacılık işlemlerinin ötesine geçen bir terim. Tüketiciler banka şubelerinde daha fazla zaman ve çaba harcayarak yapabilecekleri işlemleri, Fintech ile saniyeler içerisinde yapabiliyor.

Melek yatırımcılar Fintech hakkında ne düşünüyor?

Birçok yatırım kanalında olduğu gibi Fintech melek yatırımcıların da ilgisini bir hayli çekmiş durumda. Teknoloji dayanağının kullanılması bu konuda en büyük destekçilerden. Yenilikçi fikirlerin yatırım şansı bulabilmesi için olanak sağlayan melek yatırımcıların yeni gözdelerinden biri Fintech piyasası ve uygulamaları diyebiliriz.

Hangi işlemleri Fintech kullanarak yapabilirsiniz?

Bankacılık işlemlerinizin büyük bir çoğunluğunu Fintech ile yapmanız mümkün. Eskiden hesap açtırmak için bankaya gidip imza atmanız gerekirken şu an tüm bu işlemleri internet üzerinden saniyeler içerisinde yapmanız mümkün!

Fintech için yeni trendler neler?

Fintech'in borsalarda mobil ticaret ve yüksek meblağlı kredi alma ve verme işlemleri için de kullanılabilmesi için altyapı çalışmaları devam ediyor.

Regtech nedir?

Fintech'in de içinde bulunduğu piyasaları düzenlemek için teknolojinin desteğiyle kurulan bir regülasyon sistemidir.