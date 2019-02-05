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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.02.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Kivi üretimine ilgi artıyor

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Kivi üretimine ilgi artıyor

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivinin para ettiğini gören birçok üreticinin müsait arazilerine bu meyvenin fidanlarını dikmeye başladığını ve hasadı yapılan 15 ton üründen yaklaşık 50 bin lira kazanç sağlandığını söyledi.

Uzunlar, yaptığı açıklamada, kivide kış bakımının önemine işaret ederek, zamanında tamamlanan kışlık bakımın üretimi ve kaliteyi artıracağını vurguladı.

Kivide bir süre önce budama işlemlerinin tamamlandığını aktaran Uzunlar, şu anda gübreleme döneminin devam ettiğini kaydetti.

Uzunlar, kivide hayvan gübresi kullanılması gerektiğine dikkati çekerek, "Kimyasal gübre kivinin aromasını bozmasının yanı sıra üretimini de düşürmektedir. Bizim üreticilerimize tavsiyemiz kivi bahçelerinde inek veya koyun gübreleri kullanmaları yönünde, ancak üreticilerimiz gübreleme yapmadan önce mutlaka toprak analizi yaptırsın. Analize göre gübreleme işlemini gerçekleştirsinler." diye konuştu.

Ordu'da kivi üretimine ilginin arttığını ifade eden Uzunlar, "İlimizde fındıktan sonra en çok katma değer üreten, üreticisine kazandıran ürünlerin başında kivi geliyor. Kivinin para ettiğini gören birçok üretici müsait arazilerine bu mevyenin fidanlarını dikmeye başladı. Ortalama 5 dönüm araziden şu anda 15 ton civarında kivi hasadı yapılıyor ve yaklaşık 50 bin lira kazanç sağlanıyor. Kividen elde edilen gelir sadece üreticilerin yüzünü güldürmüyor. Gelen para tüm şehrin ekonomisine olumlu katkı sağlıyor." dedi.

Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin ton kivi üretildiğini tahmin ettiklerini belirten Uzunlar, "En çok üretim Yalova'da oluyor. Bu ili Ordu ve Rize izliyor." bilgisini paylaştı.

Uzunlar, kivide pazar sorunu yaşanmadığına değinerek, üreticilere zirai dona karşı kivi bahçelerini TARSİM'e sigorta yaptırmaları çağrısında da bulundu.

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