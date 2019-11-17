Kış turizm merkezi Kartepe sonbaharda da güzel

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKış turizm merkezi Kartepe sonbaharda da güzel
GeriEkonomi Kış turizm merkezi Kartepe sonbaharda da güzel
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
17.11.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Kış turizm merkezi Kartepe sonbaharda da güzel

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kış turizm merkezi Kartepe sonbaharda da güzel

Doğal güzellikleriyle her mevsim farklı ve büyüleyici bir görüntü sergileyen Kartepe, sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Doğaseverler, güz mevsiminin son günlerinde Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin eşsiz manzarasını seyredebiliyor.

Kocaeli'de, İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebildiği, eşsiz bir doğaya sahip olan Kartepe, sonbaharda ziyaretçilerine görsel bir ziyafet sunuyor.

Kartepe, kayakçıları ve snowboardcuları çeken kış aylarındaki yoğun kar yağışıyla tanınsa da zengin doğası sonbaharda canlanıyor.

Maşukiye ve Suadiye'den başlayarak ormanların arasından 1600 rakımlı zirveye uzanan 20'şer kilometre uzunluğundaki iki ayrı güzergah, ziyaretçileri renk cümbüşü içinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Kayın, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kestane ve meşe türlerinin hakim olduğu Samanlı Dağları, sonbaharın simgesi olan sarı rengin bütün tonlarını barındırıyor.

İlçede yer alan Kuzuyayla ve Suadiye tabiat parklarıyla Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, yeşil ve turuncu renkleriyle fotoğraf meraklılarına doyumsuz bir ortam sağlıyor.

Doğaseverler, güz mevsiminin son günlerinde aynı anda Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin eşsiz manzarasını seyredebiliyor.

"DEĞİŞİM ARALIK AYINA KADAR DEVAM EDER"

Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha çok kış turizmiyle bilinse de ilçenin dört mevsim boyunca farklı güzellikler barındırdığını söyledi.

Samanlı Dağlarının çok zengin bir bitki örtüsüne sahip olduğunu belirten Öçbe, "Sonbaharda başlayan değişim aralık ayına kadar devam eder.
Sonbahara ait her renk görülebilir. Öyle bir özelliği var bu bölgenin." diye konuştu.

Öçbe, ilçenin İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla çok sayıda turist ağırladığı bilgisini vererek, hafta sonları binlerce günübirlikçi ziyaretçinin geldiğini ifade etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle