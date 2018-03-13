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Kırmızı et kaçakçısından aldığı parayla tefeciye borcunu ödedi!

Dinçer GÖKÇE
13.03.2018 - 15:42 | Son Güncelleme:

Mersin’de 4 yıl önce ortaya çıkan kırmızı et kaçakçılığı ile ilgili açılan dava dosyasında çarpıcı detaylar yer alıyor. Yurtdışından transit ticaret kapsamında getirilen 1 milyon 61 bin 622 kilo bufalo ve sığır eti, tavuk kıyması ve tavuk kırıntıları ile değiştirildi. Kırmızı etler gümrük vergisi ödenmeden iç piyasaya satıldı, tavuk kırıntıları ise Suriye’ye ihraç edildi. Aralarında Suriyelilerin de olduğu 41 sanıklı davada antrepo sorumlusu, yapılan kaçakçılık işlemini ayrıntıları ile anlattı. Depodaki etlerin gece değiştirildiğini söyleyen sanık, bu işlem için 250 bin lira para aldığını, bu para ile tefeciye olan borcunu kapattığını anlattı. Aynı sanık, “Operasyon yapılmasaydı 700 bin lira daha alacaktım” dedi.

MERSİN’de dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulan kaçak kırmızı et dosyasına Hürriyet

Kırmızı et kaçakçısından aldığı parayla tefeciye borcunu ödedi

Dünyası ulaştı. Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, antrepo ve taşıma şirketi sahipleri, gümrük memurları, gümrük müşavirleri ve TIR şoförleri bulunuyor. Son duruşması 22 Ocak günü yapılan davada sanıklar Kaçakçılık Kanunu'nun muhalefet suçundan yargılanıyor.

1 MİLYON 61 BİN 622 KİLO ET ‘BUHARLAŞTI’
Dava dosyasına göre, 4 Kasım 2014 günü yapılan operasyon sonrası ortaya çıkarılan kaçakçılık işlemi öncesinde Agility Mersin Antrepo’ya yönelik yürütülen soruşturma yürütüldü. Anılan antrepoda 7 ayrı kaçakçılık işlemi yapıldığı belirlerdi. Yürütülen soruşturma sonrası Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bu şirkete yönelik soruşturma sonrası Mersin’deki diğer antrepolar da mercek altına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, transit ticaret kapsamında yurtdışında getirilen 1 milyon 255 bin 634 kilo bufalo ve sığır etinin 1 milyon 61 bin ton 622 kilogramına ulaşılamadı. Söz konusu bu ete karşılık, tavuk kıyması ve tavuk kırıntısı konulduğu anlaşıldı. Yapılan değişiklik sırasında, tavuk ürünlerinin kırmızı renkli gıda boyası ile boyanarak kırmızı et görünümü verilmeye çalışıldığı anlaşıldı.

BUFALO ETLERİ İÇ PİYASAYA
İddianameye göre, kırmızı etler, gümrük vergisi ödenmeden iç piyasada satıldı. Bu ürünlerin yerine konulan tavuk ürünleri ise Suriye ve Irak’a gönderildi. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan sahteciliğe ilişkin fiziki takip tutanakları da dosyaya girdi. Mega Yaş Sebze şirketine ait Mega Antrepo ve Yayla Gıda Agro AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar sonrası hazırlanan iddianamede, sanıklardan İdris Şeker’in ifadesi, yapılan işlemlerin nasıl yürütüldüğünü ortaya koydu.

Mersinde yine kaçak kırmızı et operasyonuMersin'de yine kaçak kırmızı et operasyonu


Kırmızı et kaçakçısından aldığı parayla tefeciye borcunu ödedi


İFADESİNDE TEK TEK ANLATTI
Mega Antrepo’nun müdürü olarak görevlendirildiğini belirten İdris Şeker, etlerin değiştirilmesi işlemini, Suriyeli sanık Ahmet Cehel’in organize ettiğini öne sürdü. Şeker ifadesinde, değiştirme işleminin, antrepoda görevli yeminli gümrük müşavirinin çıkışından sonra yapıldığını belirterek “Ahmet Cehel’in adamları gündüz geliyordu. Kutulardaki kırmızı etler çıkarılıp yerine tavuk kırıntısı veya tavuk kıyması konuluyordu. Kırmızı etler ise, gümrüklü kapının üst kısımdan araca yükletiliyordu” dedi.

TEFECİYE BORCUMU ÖDEDİM
Cehel, etleri değiştirilen kırmızı et sahipleri ile olan iletişimi de Cehel’in yürüttüğünü öne sürdü. Şeker, kırmızı etlerin yerine konulan tavuk kırıntılarının da Cehel tarafından temin edildiğini öne sürdü. 10 gün süresinde yaptıkları et değiştirme işlemi için Cehel’in kendisine 250 bin TL verdiğini belirtti. Şeker söz konusu parayı, tefeciye olan borcunu ödemek için kullandığını söyledi. Şeker, operasyonun yapılmaması halinde Cehel’in kendisine 700 bin lira daha vereceğini açıkladı.

Bakan CanikliBakan Canikli

46 DAKİKA İÇİNDE ET DEĞİŞTİ
İddianameye, Yayla Antrepo ile Agility Antrepo arasında 46 dakika içinde değiştirilen etlere ilişkin bilgiye de yer verildi. İddianameye göre 26 Aralık 2014 günü saat 16.07’de Yayla Antepo’da bir araç çıkış yaptı. Bu araçtaki mal, tavuk eti olarak beyan edildi. Aynı araç saat saat 16:53’te Agility Antrepo’ya giriş yaptı. Bu kez, aracın taşıdığı yük kırmızı et olarak beyan edildi.

Kırmızı et kaçakçısından aldığı parayla tefeciye borcunu ödedi


SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan sanıkların önemli bir bölümü, yapılan işlemler ile ilgili bilgileri olmadığını belirterek, haklarındaki suçlamayı da kabul etmedi. Yayla Agro Gıda AŞ, ortağı Mehmet Pekçetin, şirket merkezinin Ankara’da olduğunu belirterek, Mersin’deki antreponun idari işleri ile ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Mega Antrepo sahibi İnanç Ersoy ise, antrepoya eşya koyan firmalar ile doğrudan kendisinin görüşmediğini, belirterek değiştirilen etler ile ilgili bilgisinin olmadığını kaydetti. Sanıklardan ARC Lojistik sahibi Ali Orhan, Göze Gümrüklemenin sahibi Ömer Çelik ve gümrük işleri takipçisi Abdullah Çeker gibi diğer sanıklar da kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

 

 

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Etiketler: Nurettin Canikli , Mehmet Pekçetin , İnanç Ersoy
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