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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
19.04.2018 - 16:17, Son Güncelleme:

Kirazın kilosu cep yakıyor

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Kirazın kilosu cep yakıyor

Kuzey Yarımküre’de ilk olarak Manisa’da yetişen erkenci kiraz türü pazardaki yerini aldı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilde kiraz da pazara erken düştü. Bu yıl rekolteden memnun olan çiftçiler ve tüccarlar, erkenci kirazı ihraç ediyor. Manisa Şehzadeler Belediyesi tarafından Sancaklıbozköy’de kurulan kiraz pazarına ürünlerini getiren çiftçiler, buradaki tüccarlara rahatça satış yapabiliyor.

Bu yıl erkenci çeşitlerde kendi rekorlarını kırdıklarını söyleyen Manisa Kiraz Üreticileri Birlik Başkanı Suphip Kocagöbek, bu yıl Avrupa ve Rusya pazarının yanında Uzak Doğu’ya da ihracat yapılacağını belirterek, "Biz normalde Nisan’ın 2., 3. haftası kirazımızı çıkarıyorduk. Ama bu sene kendi rekorumuzu kırdık. 6 Nisan itibariyle ilk kirazımızı çıkardık. Bu sene rekoltemiz çok güzel. Bunlar erkenci çeşitler. Ama bundan sonra da patentli bir çeşit olan 0900 çeşidi var. O daha güzel bir ürün. İhracata yönelik bir ürün. Bu seneki rekolte hedefimiz 120 bin ton. Kirazlar başta Avrupa, Rusya ve yeni olarak da Uzak Doğu’ya, Çin’e, Tayvan’a göndermeye başladık. Şu an 30 ila 50 lira arasında satışı yapılıyor. İlk çıkardığımızda kilogramı 150 lira gibi bir temsili rakamla satıldı. Ama mal çoğaldıkça fiyatlar düşecek. Sofralara bir hafta, 10 gün sonra 15-20 lira gibi bir fiyatla yer alır" dedi.

HERKES KİRAZA DOYACAK

Bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu söyleyen kiraz tüccarı Celil Görmez, "Bu sene mahsul bol. Fiyatlar yüksek gidiyor ama ucuzlayacağını düşünüyoruz. İnşallah çiftçinin yüzü güler. Afetsiz bir yıl geçiririz inşallah. Bu sene mahsul bol. Avrupa da doyar, Türkiye’de doyar" diye konuştu.

Öte yandan çiftçilerin kiraz hasadı da sürüyor. Kiraz bahçelerinde hareketliliğin yaşandığı Manisa’da kiraz işçileri dallardaki kirazları özenle topladıktan sonra kirazlar sepetlere doldurularak pazara gönderiliyor. Bu yıl mahsulden memnun olduklarını söyleyen kiraz üreticilerinden Ahmet Kabasakal, "Allah’a şükür kirazlarım, mahsullerimiz güzel. Allah afet vermezse güzel bir yıl geçireceğiz. Salihli kirazlarımız, Napolyonlarımız güzel. Geçen seneki mahsullere göre bu yıl daha güzel. Toplama 35-40 gün sürüyor. Yağış olursa daha fazla sürüyor. Hava şartlarına göre topluyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

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