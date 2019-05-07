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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.05.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Kimya sektöründen nisanda 1,77 milyar dolar ihracat

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Kimya sektöründen nisanda 1,77 milyar dolar ihracat

Kimya sanayinin ihracatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 30,84 artarak 1 milyar 771 milyon dolar oldu.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, kimya sanayinin ihracatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 30,84 yükselişle 1 milyar 771 milyon dolar oldu. İhracatta ikinciliğini koruyan kimya sanayinin 4 aylık ihracatı ise yüzde 22,23 artışla 6 milyar 771 milyon dolara ulaştı. 

Geçen ay en çok kimya ihracatı gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında İspanya, 104 milyon 476 bin dolarlık ihracat rakamıyla ilk sırada yer alırken, ABD ikinci, İtalya da üçüncü sırada yer aldı. 

"SEKTÖR İHRACATIMIZIN ARTIŞINDA MİNERAL YAKIT İHRACATININ ARTMASI BÜYÜK ETKEN OLDU" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün ihracatının artmaya devam ettiğini belirterek, sektörün ihracatta dört aydır ikinciliğini koruduğunu vurguladı. 

Pelister, şunları kaydetti: 

"Bu yılın nisan ayında, bir önceki yılın nisan ayına göre, yüzde 30,84 artışla 1 milyar 771 milyon dolar kimya ihracatı gerçekleştirdik. 2019 yılı 4 aylık dönemde ihracatımız yüzde 22,23 artışla 6 milyar 771 milyon dolara ulaştı. Kimya sektöründe bu ay en çok İspanya’ya ihracat gerçekleştirdik. İspanya ile birlikte ilk üçte yer alan diğer ülkeler ise ABD ve İtalya oldu. Sektör ihracatımızın artışında mineral yakıt ihracatının artması büyük etken oldu. 

Geçen yıl devreye alınan petrokimya alanında faaliyet gösteren Star Rafineri’nin üretimi ve ihracatının başlamasıyla birlikte, mineral yakıtlar ihracatının artışı hızlandı. Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25’i Star Rafineri’den karşılanacak. Ayrıca bu yıl Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde yılda 450 bin ton polipropilen üretecek tesisinin inşaatına başlanacak. Bu ve buna benzer yüksek hacimli tesisler faaliyete başladıkça alt sektörlerimizde ithalat bağımlılığımız azalacak ve ihracatımıza olumlu katkısı olacaktır." 

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