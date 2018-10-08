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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.10.2018 - 12:21, Son Güncelleme:

"Kimse, yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin"

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"Kimse, yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç:"Hukukun, serbest piyasanın dışında işi fırsatçılığa, ganimete dökenler, mutlaka hukukun içerisinde hesabını vereceklerdir.Stokçular, fırsatçılık yapmasınlar. Yarın önlerine acı fatura konur, biz uyarıyoruz." ifadelerinde bulundu.

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek bazı ürünlerde yüksek fiyat artışına gidenlerin, işi fırsatçılığa, ganimete dökenlerin mutlaka hukuk içerisinde hesap vereceklerini belirterek, "Kimse, yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin." dedi.

Malkoç, beraberindeki kamu denetçileri Sadettin Kalkan ve Hüseyin Yörük ile Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ı makamında ziyaret etti.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Malkoç, Yurtnaç ile bir süre sohbet etti.

Ziyaret sonrası bir gazetecinin "Fırsatçılık yaparak ürünlere zam yapanlar ve stokçular konusunda vatandaşlardan yoğun şikayet alıyor musunuz?" sorusu üzerine Malkoç, Osmanlı'dan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden medeniyetini, kültürünü ve tarihini hatırlamaya, hafızasını tazelemeye çalıştığını ve bundan rahatsızlık duyanlar olduğunu söyledi.

Türkiye üzerinde PKK, DEAŞ, FETÖ gibi operasyonlar yapıldığını ve Türkiye'nin bunların hepsini aştığını dile getiren Malkoç, "Şimdi de bir ekonomik operasyonla karşı karşıyayız. Biz tarih boyunca önümüze çıkan her zorluğu aşarak büyüdük. Bugün de bunları aşacağız inşallah. Evet halkımızın çektiği büyük sıkıntılar ve zorluklar var. Türkiye ekonomik açıdan bu badireyi ve bu zorlukları aşacak ama üzüntü verici olan şey, bu aziz milletin içerisinde fırsatçıların bu kadar yoğun olması. Bu üzüntü verici." dedi.

"HUKUKUN İÇİNDE HESAP VERECEKLER"

Fırsatçıların hukukun içerisinde hesap vereceğini vurgulayan Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukukun, serbest piyasanın dışında işi fırsatçılığa, ganimete dökenler, mutlaka hukukun içerisinde hesabını vereceklerdir. O açıdan özellikle fırsatçılık yapmaya çalışanları uyarıyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın titizliği ortada, bakan arkadaşlarımızın çabası, valilerimizin, belediye başkanlarımızın gayreti ortada. Kimse, yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin. Günlük iki kuruşluk kar için millete haksızlık yapmasın. Bizim temennimiz bu yanlış yapanın yakasına ilgililer, yetkililer yapışır. Hukukun önünde onlardan hesap sorarlar. Yarın yüzleri kızarmaması için hiç kimse aç gözlülük yapmasın, ölçülü davransın. O açıdan dünyada hiç gizli bir şey yok. Stokçular, fırsatçılık yapmasınlar. Yarın önlerine acı fatura konur, biz uyarıyoruz."

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