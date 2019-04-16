Kıdem tazminatında yüzde 8.3’lük düğüm
KIDEM tazminatı fonu kurulacağı ve bunun için taraflarla görüşüleceğinin açıklanmasının ardından, gözler 30 günlük kıdem hakkının korunması için gerekli olan yüzde 8.3’lük kesinti oranına düğümlendi.
Kulislerde, yeni sistemde işsizlik sigortasına işveren adına ödenen 2 puanın bir puanının kıdem tazminatı fonuna aktarılabileceği, yüzde 1 de devletin BES’te olduğu gibi katkı payı sunabileceği konuşuluyor. Şu anki yasal mevzuata göre, çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Belli durumlarda istifa edenler de, kıdem tazminatı alabiliyor. Bunun dışında kıdem tazminatı alabilmek için işçinin haklı bir nedenle iş akdini feshetmesi veya erkeklerin askerlik, kadınların da evlendikten sonra bir yıl içinde istifa etmesi durumunda ödeniyor. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçiler de kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabiliyor. Kıdem tazminatı ise, her çalışılan yıl için, son dönemdeki bir brüt maaş kadar hesaplanıyor. Fon sistemine geçildiğinde ise, her yıl bir brüt maaş hakkının devam etmesi için aylık yüzde 8.3’lük bir kesinti yapılması
gerekecek.
1 PUAN EKLENEBİLİR
Yüzde 8.3’lük oranın korunması içinse farklı formüller dile getiriliyor. Dile getirilen seçenekler arasında yüzde 4 işverenden kesinti yapılması, yüzde 1 işsizlik sigortası fonuna işveren tarafından ödenen primin kıdem tazminatı fonuna aktarılması, yüzde bir de bireysel emeklilik sistemine devletin yaptığı katkının kıdem tazminatı fonuna aktarılması da yer alıyor. Böylece aylık fona aktarılacak kesinti oranı yüzde 6’ya ulaşırken,
fonun da kaynağı işletmesiyle birlikte yüzde 8.3’lük oranın korunabileceği
belirtiliyor. Seçeneklerle ilgili kesin karara ise, görüşmeler neticesinde varılacak.
Kıdem tazminatında yeni modelle ilgili olarak birçok bilinmez bulunurken, yeni sistemin en temel özelliği bireysel hesaplar şeklinde olması olacak. Buna göre, çalışan için açılacak bireysel kıdem tazminatı hesabı çalışan tarafından görülebilecek ve iş değiştirme durumunda da aynı hesap üzerinden devam edilecek. Ancak bu paraya erişim için belli bir süre koşulu olacak.
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