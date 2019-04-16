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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
16.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kıdem tazminatında yüzde 8.3’lük düğüm

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Kıdem tazminatında yüzde 8.3’lük düğüm

KIDEM tazminatı fonu kurulacağı ve bunun için taraflarla görüşüleceğinin açıklanmasının ardından, gözler 30 günlük kıdem hakkının korunması için gerekli olan yüzde 8.3’lük kesinti oranına düğümlendi.

Kulislerde, yeni sistemde işsizlik sigortasına işveren adına ödenen 2 puanın bir puanının kıdem tazminatı fonuna aktarılabileceği, yüzde 1 de devletin BES’te olduğu gibi katkı payı sunabileceği konuşuluyor. Şu anki yasal mevzuata göre, çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Belli durumlarda istifa edenler de, kıdem tazminatı alabiliyor. Bunun dışında kıdem tazminatı alabilmek için işçinin haklı bir nedenle iş akdini feshetmesi veya erkeklerin askerlik, kadınların da evlendikten sonra bir yıl içinde istifa etmesi durumunda ödeniyor. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçiler de kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabiliyor. Kıdem tazminatı ise, her çalışılan yıl için, son dönemdeki bir brüt maaş kadar hesaplanıyor. Fon sistemine geçildiğinde ise, her yıl bir brüt maaş hakkının devam etmesi için aylık yüzde 8.3’lük bir kesinti yapılması
gerekecek.

1 PUAN EKLENEBİLİR

Yüzde 8.3’lük oranın korunması içinse farklı formüller dile getiriliyor. Dile getirilen seçenekler arasında yüzde 4 işverenden kesinti yapılması, yüzde 1 işsizlik sigortası fonuna işveren tarafından ödenen primin kıdem tazminatı fonuna aktarılması, yüzde bir de bireysel emeklilik sistemine devletin yaptığı katkının kıdem tazminatı fonuna aktarılması da yer alıyor. Böylece aylık fona aktarılacak kesinti oranı yüzde 6’ya ulaşırken,
fonun da kaynağı işletmesiyle birlikte yüzde 8.3’lük oranın korunabileceği
belirtiliyor. Seçeneklerle ilgili kesin karara ise, görüşmeler neticesinde varılacak.
Kıdem tazminatında yeni modelle ilgili olarak birçok bilinmez bulunurken, yeni sistemin en temel özelliği bireysel hesaplar şeklinde olması olacak. Buna göre, çalışan için açılacak bireysel kıdem tazminatı hesabı çalışan tarafından görülebilecek ve iş değiştirme durumunda da aynı hesap üzerinden devam edilecek. Ancak bu paraya erişim için belli bir süre koşulu olacak.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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