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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
08.07.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

KHK ile kapatılan o televizyon kanalı bakın kimin çıktı

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KHK ile kapatılan o televizyon kanalı bakın kimin çıktı

Dünkü Resmi Gazetede yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile hakkında kapatılma kararı verilen yayın organları arasında bir televizyon da yer aldı. Kapatılan Avantaj TV, geçen yıl vefat eden Dr. Ömer Coşkun’un ürünlerinin pazarlaması yapılıyordu. Anılan televizyon hakkında RTÜK’ün çok sayıda yayın durdurma cezası verdi.

701 numaralı KHK ile kapatılan Avantaj Televizyon İnteraktif Pazarlama Anonim Şirketi (Avantaj TV) uydu üzerinden yayın yapan bir televizyon konumundaydı. 10 yıl önce kurulan televizyon 4 yıl kadar önce Dr. Ömer Coşkun’a yakın isimlerin denetimine girdi.

COŞKUN’UN ÜRÜNLERİ SATILIYORDU
Anılan televizyonda Coşkun’a ait bitkisel ürünlerin tanıtım ve pazarlaması yapılıyordu. 2017 yılı sonuna kadar Coşkun’un eski genel müdürü Mustafa Evgin’e ait olan 650 bin TL sermayeli şirketin son sahibi Şahin Türeli isimli biri görünüyor.

Geçen yıl, böbrek yetmezliğinden vefat eden Coşkun’un eşi ve çocukları, eski müdürü Mustafa Evgin ile olan davaları ile gündeme gelmişti.

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