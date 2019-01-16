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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
16.01.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

KGF, Kobi’ler için yeni desteğe hazırlanıyor

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KGF, Kobi’ler için yeni desteğe hazırlanıyor

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kredi Garanti Fonu (KGF) Erzurum Bölge Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan yeni KOBİ Destek Paketi’yle ilgili gelecek kredi taleplerini değerlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.

KGF Erzurum Bölge Müdürü Suna Üvez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında 14 Ocak 2019 tarihinde imzalanan protokole göre; KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketinin büyüklüğünün 20 milyar TL olacağını belirterek, söz konusu destek paketinden ülke genelinde 40 bin işletmenin istifade etmesinin öngörüldüğü ifade etti.

Üvez, imzalanan protokol kapsamında, Ziraat Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatif Bank, Denizbank, QNB Finansbank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Akbank’ın katılımıyla hayata geçirilecek olan destek paketinde kullandırılacak kredi miktarının yüzde 80’inin KGF’nin kefaleti ile değerlendirileceği kaydetti.

Söz konusu kefalet limitinden sadece 2017 yılsonu itibari ile 25 milyon liraya kadar cirosu olan KOBİ'lerin 1,54 faiz oranıyla faydalanabileceğinin belirten KGF Bölge Müdürü Üvez, kefalet üst limitlerinin ise; imalatçı / ihracatçı KOBİ'ler için 800 Bin TL, diğer KOBİ'ler için 400 Bin TL olacağının altını çizdi. Üvez ayrıca, toplam 36 ay vade ve eşit taksitli aylık ödemeli olarak kullandırılacak kredilerde ödemesiz dönemin azami 6 ay olacağını vurguladı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise, KOBİ Destek Paketi’nde 1.54 faiz oranıyla işletmelere yeni kredi imkanının tanınmasının; üretim, yatırım ve istihdama yeni bir ivme kazandırmasını umut ettiklerini belirterek, protokol imzalanan bankaların KOBİ’lere olumlu yaklaşım sergilemelerinin, desteğin hedefine ulaşmasına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

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