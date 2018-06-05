KGF Genel Müdürü Gergerli: Bu yıl büyüme % 5-6 olur

Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide Gergerli, "KGF, geçen yıl 7.4'lük büyümeye katkı yaptı ve görüldüğü kadarıyla 3 puana yakın büyümeye katkı sağladı... KGF'nin bu yılki büyümeye her şartta 1 puanlık çarpan etkisi, katkısı olur. Yüzde 5-6 büyüme tahmini yapmak gerçekçi olur" dedi.

Kullandırımların yüzde 84.7'isinin TL cinsinden, yüzde 15.3'ünün ise yabancı para cinsinden olduğuna da vurgu yapan Gergerli, bugüne kadar imalat sanayine 73.9 milyar TL, ulaştırma, denizciliğe 11 milyar TL, tarıma 7 milyar TL, turizme 6.5 milyar TL kaynak sağlandığını söyledi.

Kredilerin dağılımının bankacılık sisteminin sektörel dağılımı ile oldukça benzer olduğunu da belirten Gergerli, "İmalat sektörünün bankacılık sisteminden aldığı pay yüzde 28 civarında. Bu oran KGF'de yüzde 32 ile biraz daha öne çıkıyor" diye konuştu.



KGF'de vadenin uzatılmasının yanı sıra kredi faiz oranlarını da düşürdüğüne dikkat çeken Gergerli, "Firmalar daha uygun kredi alabildi. Normalde örnek olarak yüzde 15 ile kredi verirken KGF ile yüzde 12-12.5 ile kredi verebilir oldu. Bir diğer önemli nokta ise kredi bu faizden sağlanırken bankalar aynı karlılıkta bu krediyi sağlayabildi. Çünkü Hazine garantisi söz konusu" dedi.



Gergerli, bankacılık sektöründe şu anda kredilerin takibe dönüşüm oranının yüzde 2.8-2.9 civarında olduğunu belirterek, "KGF'de 1.5 yıla baktığımızda NPL oranı yüzde 0.6" dedi.



Büyümede sağlanan desteğe ilişkin ise Gergerli, "Şubat-Temmuz 2017 arasında 230,000 firmayı SGK nezdinde sorguladık. Kefalet desteğiyle kredi kullandırdığımız firmalarda istihdamda 213,000 artış olmuş, prim ödemelerinde çok ciddi artış var; çünkü sistemden yararlanmak için borcunun olmaması gerekiyor. Kurumlar ve gelir vergisi tahsilatlarında artış oldu, temerrüt ise bugün itibariyle binde 6. Reel sektörle birlikte finans sektörünün kazançlı olduğu bir eko-sistem oldu" dedi.

İşletmeler için şu anda 40-45 milyar lira kaynak kullanabilir durumda olduğuna da dikkat çeken Gergerli, "Toplamda 85 milyar liralık büyüklüğün etkisi tabi ki 200 milyar TL kadar olmaz. Kredi artışları kurdan arındırılınca çok fazla değil... Aylara göre 5-8 milyar lira geri dönüş oluyor" dedi ve ekledi:



"Görüştüğüm firmaların bazıları kapasite dolmuş ve yatırım için bekliyorlar. Yatırımcı seçimi bekliyor, kendini güvende hissederse adım atacaklar."



YURTDIŞI FİNANSMAN

Gergerli KGF'nin Hazine'den sağladığı kaynakların finansmandaki payının büyük olduğunu ancak sadece bu yöntemi kullanmadıklarına da dikkat çekerek, yurtdışından sağlanan kaynaklara dikkat çekti ve şöyle devam etti:



"EBRD 300 milyon euro kaynak getirecek. 6-8 banka aracılığıyla kadın girişimcilerin finansmana erişimlerini kolaylaştıracak model olacak. Kullandırıma Eylül'e kadar başlamış oluruz."



KfW ile mültecilerin etkilediği illerde istihdamı artırıcı bir model için hibe kaynak projesi için çalıştıklarına da dikkat çeken Gergerli, "Epey yol aldık, bu yıl içinde hayata geçireceğiz; yaklaşık 50 milyon euro kaynak sağlayacaklar. Model ile 10 çarpan kullanarak 500 milyon euro civarında krediye dönüştürülebilecek" dedi.



İslam Kalkınma Bankası ile de görüşmelerin devam ettiğine dikkat çeken Gergerli, "Yaklaşık 25 milyon dolar kaynak sağlaması ile ilgili çalışıyoruz. Yaratacağı kredi tutarı yaklaşık 250 milyon dolar olur. Tüm bu dış finansmanlar için konuştuğumuz tutarlar başlangıç tutarları. Büyütülmesi gayet mümkün" dedi.



Yurtdışından kaynak bulunması için daha farklı arayışların da devam ettiğini belirten Gergerli, "Türkiye dahil 80-90 ülkenin üye olduğu bir yapı olan Asya Altyapı Yatırım Bankası var" dedi.



PROTOKOLLER



KGF'nin 200, 50 ve 35 milyar liralık üç protokolünden 200 milyar TL'lik kısmı tamamen kullandırıldığını söyleyen Gergerli, diğer iki protokolden 50 milyar TL'nin 26 milyar TL'si, 35 milyar TL'nin ise 10 milyar TL'sinin geçen hafta itibariyle kullandırıldığını ifade etti.



Gergerli "4 Haziran itibarıyla üç protokolün toplamı 483,000 işletmeye 234 milyar TL kefalet karşılığında 263 Milyar TL kredi sağlanmış oldu. Bu firmaların yüzde 74.4'ü KOBİ ölçeğinde. Yani 40 milyon TL altında ciro ve 250'den az çalışanı olan işletmeler" dedi.