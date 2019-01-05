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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.01.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Kerevizin fiyatı üreticisini sevindirdi

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Kerevizin fiyatı üreticisini sevindirdi

İzmir'de kereviz üretimi geçen yıla göre azaldı ancak fiyatların artması üreticiyi memnun etti.

TÜRKİYE'NİN önde gelen sebze üretim merkezlerinden Torbalı ilçesinde kereviz ekili bahçelerde hasat devam ediyor.  Ovadaki yaklaşık 5 bin dekar arazide devam eden hasatta işçiler soğuk ve yağışlı havaya rağmen "tarlaların beyaz elması" olarak adlandırılan kerevizleri toprağın altından çıkarıyor.

Düşük kalorisi nedeniyle tercih edilen sebzeler arasında yer alan kereviz, temmuz-eylül aylarında toprakla buluşuyor, kasım ayından itibaren tek tek sökülerek traktörlere yükleniyor.

Tazyikli su altında çamurlarından arındırılan ürünler İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere yurt genelindeki haller ve marketlere yönlendiriliyor.
Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge çiftçisinin ana geçim kaynakları arasında yer alan kerevizin yıldan yıla üretim alanlarının büyüdüğünü ifade etti.

Sağlıklı beslenme ve diyet programlarında tavsiye edilmesi nedeniyle talebin her geçen gün arttığına dikkati çeken Girgin, bu sezon iklimsel koşullar nedeniyle üretimde bir miktar gerileme yaşandığını kaydetti.

Girgin, "Geçen sezon üretim yüksekti, tarla çıkışı fiyatlar da 1,5-2 lira seviyesindeydi. Bu sene 4 lira civarında gerçekleşiyor. Bu sene ürün az, üreticilerimiz fiyatlardan çok memnun, pazar çok iyi ve satışlar mükemmel." dedi.

Kereviz üreticisi Nebi Karateke ise 220 dekarlık alanda kereviz ekimi yaptıklarını ve yaklaşık 850 tonluk bir üretim beklediklerini ifade etti.

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