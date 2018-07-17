Kentsel dönüşümde akıllı şehir fırsatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Kentsel dönüşümde akıllı şehir fırsatı
GeriEkonomi Kentsel dönüşümde akıllı şehir fırsatı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
17.07.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Kentsel dönüşümde akıllı şehir fırsatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kentsel dönüşümde akıllı şehir fırsatı

Dönüşüm kapsamında 7,5 milyon konutun 15 yıllık periyotta yenilenmesi hedefini olumlu bulan inşaat sektörü temsilcileri, sürecin akıllı şehir uygulamaları için fırsata çevrilmesini, kamu ve özel sektörün planlı hareket etmesini önerdi .

TMB Başkanı Mithat Yenigün: "Hem afet riski altındaki yapılarda hem de kentsel dönüşüm amaçlı projelerde, planlama ve uygulama aşamaları şehircilik ilkelerine, kamu yararına, bilim ve tekniğe uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. "GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin:"Altyapısı, üstyapısı hazır, akıllı ve sürdürülebilir kentler inşa etmeliyiz ki 20 yıl sonra Avrupa ülkelerinde olduğu gibi gayrimenkul sektörünü bu kadar gündemde tutmadan yaşamımızı idame ettirelim." İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu:"Esas olan yapılabilir fiyatlarla işin ihale edilmesi, gerçekçi fiyat uygulanması ve işin ehline teslim edilmesidir."

Kentsel dönüşüm kapsamında 7,5 milyon konutun 15 yıllık periyotta yenilenmesi hedefini olumlu bulan inşaat sektörü temsilcileri, sürecin akıllı şehir uygulamaları için fırsata çevrilmesini, kamu ve özel sektörün planlı hareket etmesini önerdi.

İnşaat sektörü temsilcileri, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan kentsel dönüşüm hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, deprem kuşağında bulunan Türkiye açısından kentsel dönüşümün hayati önem taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kentsel dönüşüm hedeflerinin daha hızlı hayata geçirileceğini ifade eden Yenigün, tehlike arz eden 7,5 milyon konutun 15 yıllık periyotta yenilenmesinin hedefler arasında olduğunu ve bunu kıymetli bulduklarını söyledi. Yenigün, "Burada önemli olan nokta, kentsel dönüşümün, bütünsel bazda, kentsel altyapı, yeşil alan ihtiyacı, sosyo-kültürel doku ve başta mülkiyet hakkı olmak üzere bölge sakinlerinin hakları gözetilerek hayata geçirilmesidir. Bu kapsamda hem afet riski altındaki yapılarda hem de kentsel dönüşüm amaçlı projelerde planlama ve uygulama aşamaları şehircilik ilkelerine, kamu yararına, bilim ve tekniğe uygun şekilde gerçekleştirilmelidir." dedi.

Yenigün, dönüşümün rant odaklı olmaması gerektiğinin altını çizerek, araştırma, uygulama alanlarında devlet yetkililerinin ve sektör temsilcilerinin ortaklaşa gayret göstermelerinin daha sağlıklı olacağına işaret etti. Yenigün, "Sektörde yap-satçılara denetim getirilmeli. Ayıplı iş yapan firmaların sektörden ayıklanmasına olanak sağlayan yasal zemin hazırlanmalıdır." ifadesini kullandı.

"AKILLI ŞEHİRLER İNŞA ETMELİYİZ"

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin ise kentsel dönüşümü iyi değerlendirerek, yaşam kalitesini artırmanın mümkün olduğunun altını çizdi.

Kentsel dönüşüm sürecinin Türkiye'ye yakışır şehirler planlamak için fırsat olduğunu belirten Yetgin, "Altyapısı, üstyapısı hazır, akıllı ve sürdürülebilir kentler inşa etmeliyiz ki 20 yıl sonra Avrupa ülkelerinde olduğu gibi gayrimenkul sektörünü bu kadar gündemde tutmadan yaşamımızı idame ettirelim." diye konuştu.

Yetgin, ihtiyaç duyulan geleceğe dönük bir vizyon oluşturulması ve reel sektör tarafında gerekli çalışmaların yürütülmesi için kurdukları Kentsel Dönüşüm ve Şehir Planlama Komitesiyle de sektöre ve topluma katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

"İŞ EHLİNE TESLİM EDİLMELİ"

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu da şehir merkezlerinde dikine yapılaşmayla kentlerin kimliksizleştiğine dikkati çekerek, kentsel dönüşümün bu sorunun çözülmesi için büyük fırsat olduğunu vurguladı, sürecin özenli planlanmasını istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konusunda derin tecrübe ve bilgi birikimine sahip olduğunu ve dönüşümün doğru yönetilmesi açısından büyük bir şans oluşturduğunu belirten Koloğlu, "Kentsel dönüşüm projeleri planlanırken işin ehline teslim edilmesi en önemli nokta olmalıdır. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek bu büyük ve maliyetli dönüşümde yer alacak müteahhitlerin yeterliliklerinin tespit edilmesi ve kriterlerinin açık bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir." şeklinde konuştu.

TSE İLE ORTAK ÇALIŞMA

Koloğlu, yalnızca fiyat odaklı bir bakış açısı ve aşırı düşük tekliflerle iş yapma kültürünün çok ciddi bir tehlike olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Esas olan yapılabilir fiyatlarla işin ihale edilmesi, gerçekçi fiyat uygulanması ve işin ehline teslim edilmesidir. İNTES olarak Türk Standardları Enstitüsü ile bir protokol imzalayarak yapım sektöründeki müteahhitlere yeterlilik kriterleri belirlenmesi konusunda çalışmalarımızı başlattık."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kentsel dönüşümde akıllı şehir fırsatı

Çok önemli değişiklikler... Tüp bebek isteyenlere "sigara içmeme" şartı

Borsa güne yükselişle başladı

AB ve Japonya'dan, ABD'ye karşı şok hamle