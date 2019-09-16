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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi HaberleriKemer Country Club’ta Pegasus Golf Challenge Turnuvası 11. kez gerçekleştirildi
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Ekonomi
16.09.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Kemer Country Club’ta Pegasus Golf Challenge Turnuvası 11. kez gerçekleştirildi

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Kemer Country Club’ta Pegasus Golf Challenge Turnuvası 11. kez gerçekleştirildi

Pegasus Hava Yolları’nın 2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği Pegasus Golf Challenge Turnuvası, 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde Kemer Country Club’ta gerçekleştirildi. Bu yıl 11. kez düzenlenen turnuva, 14 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde başladı ve 15 Eylül Pazar akşamı düzenlenen ödül töreniyle son buldu. İki gün süresince keyifli anların yaşandığı Pegasus Golf Challenge Turnuvası’na golf sporunun ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.

Pegasus Golf Challenge Turnuvası’nda ilk gün 97, ikinci gün 103 olmak üzere toplam 200 sporcu yarıştı. Turnuvada Erkekler A, B ve C kategorilerinde dereceye giren isimlere ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı ve Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane takdim etti.

Kemer Country Club’ta Pegasus Golf Challenge Turnuvası 11. kez gerçekleştirildi

Kadınlar A ve B kategorilerinde dereceye giren isimler ise ödüllerini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı’dan aldı.

Ladies Longest Drive, Men’s Longest Drive, Ladies Nearest to Pin, Men’s Nearest to Pin ve 11. Yıl Özel ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer verirken; Ladies Gross ve Men’s Gross ödüllerinin sahipleri ödüllerini Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı’nın elinden aldı. Teşvik Ödülü alan sporcu ise ödülünü Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı’dan aldı.
Kemer Country Club’ta Pegasus Golf Challenge Turnuvası 11. kez gerçekleştirildi

Pegasus Golf Challenge Turnuvası kapsamında 8-12 yaş arası Junior Academy ve 13-18 yaş arası Junior 18 Holes oyuncuları bu sene de ödüllendirildi. Genç oyuncular ödüllerini Junior Kaptanları Fulya Filiz ve Ayhan Elmas’tan aldı.

 

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