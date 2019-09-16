Kemer Country Club’ta Pegasus Golf Challenge Turnuvası 11. kez gerçekleştirildi
Pegasus Hava Yolları’nın 2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği Pegasus Golf Challenge Turnuvası, 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde Kemer Country Club’ta gerçekleştirildi. Bu yıl 11. kez düzenlenen turnuva, 14 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde başladı ve 15 Eylül Pazar akşamı düzenlenen ödül töreniyle son buldu. İki gün süresince keyifli anların yaşandığı Pegasus Golf Challenge Turnuvası’na golf sporunun ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.
Pegasus Golf Challenge Turnuvası’nda ilk gün 97, ikinci gün 103 olmak üzere toplam 200 sporcu yarıştı. Turnuvada Erkekler A, B ve C kategorilerinde dereceye giren isimlere ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı ve Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane takdim etti.
Kadınlar A ve B kategorilerinde dereceye giren isimler ise ödüllerini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı’dan aldı.
Ladies Longest Drive, Men’s Longest Drive, Ladies Nearest to Pin, Men’s Nearest to Pin ve 11. Yıl Özel ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer verirken; Ladies Gross ve Men’s Gross ödüllerinin sahipleri ödüllerini Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı’nın elinden aldı. Teşvik Ödülü alan sporcu ise ödülünü Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı’dan aldı.
Pegasus Golf Challenge Turnuvası kapsamında 8-12 yaş arası Junior Academy ve 13-18 yaş arası Junior 18 Holes oyuncuları bu sene de ödüllendirildi. Genç oyuncular ödüllerini Junior Kaptanları Fulya Filiz ve Ayhan Elmas’tan aldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle