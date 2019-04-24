Kefalette en büyük pay ticaret ve hizmet sektörünü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKefalette en büyük pay ticaret ve hizmet sektörünü
GeriEkonomi Kefalette en büyük pay ticaret ve hizmet sektörünü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
24.04.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Kefalette en büyük pay ticaret ve hizmet sektörünü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kefalette en büyük pay ticaret ve hizmet sektörünü

Kredi Garanti Fonu kaynakları ve Hazine desteğiyle oluşturulan kefalet hacminde en yüksek pay ticaret ve hizmet sektörünün, en düşük pay ise elektrik, gaz ve su kaynakları sektörünün oldu.

KGF'nin 2018 Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Kurum tarafından, 1994-2018 yıllarını kapsayan dönemde 440 bin 762 firmaya toplam 286 milyar 676 milyon lira tutarında kefalet verildi. 

Rapora göre, bu dönemde KGF öz kaynakları ve Hazinenin desteğiyle oluşturulan kefalet hacminden en yüksek payı yüzde 41 ile ticaret ve hizmet sektörü aldı. Söz konusu dönemde sektörden 220 bin 545 firmaya 117 milyar 510 milyon lira tutarında kefalet sağlandı. 

Ticaret ve hizmet sektörünü 98 milyar 489 milyon lirayla yüzde 34 paya sahip imalat sanayi ve 33 milyar 618 milyon lirayla yüzde 12 paya sahip inşaat sektörü takip etti. 

Kefalet hacminden en düşük payı ise 1 milyar 567 milyon lirayla elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü aldı. 

KEFALETLERİN YÜZDE 72'Sİ KOBİ'LERE

Geçen yıl toplam 119 bin 294 firmaya 75 milyar 357 milyon lira kefalete karşılık 85 milyar 942 milyon lira kredi kullandırıldı. 1994-2018 yıllarını kapsayan dönemde verilen kefaletlerin yüzde 92'si 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleşti. 

Verilen kefaletlerin yüzde 72'si KOBİ'lere, yüzde 28'i ise KOBİ dışı işletmelere sağlandı. 

EN FAZLA KEFALET MARMARA BÖLGESİ'NE

Söz konusu dönemde KGF kefaletiyle kullandırılan kredilerde, Marmara Bölgesi toplam 124 milyar 316 milyon lira alarak yüzde 43'lük pay elde etti. Marmara Bölgesi'ni yüzde 17 pay ile İç Anadolu Bölgesi ve yüzde 14 pay ile Ege Bölgesi izledi. En düşük payı alan bölge ise yüzde 2 ile Doğu Anadolu Bölgesi oldu. 
Rapora göre, işlem bazında ortalama en yüksek kullandırım 802 bin lira ile Marmara Bölgesi'nde, en düşük kullandırım ortalaması ise 362 bin lira ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı! Kilosu 125 liradan satılıyor

509 milyon liralık borç kapandı

Kredi kartı kullananlar buna dikkat!

Hem performansı artırın hem de yakıtınızı yüzde 7 düşürün! İşte o yöntem